LEGA – CAMERA DEPUTATI * COVID: FUGATTI, « TRENTINO PRIMO TERRITORIO IN ITALIA AD EFFETTUARE IL TAMPONE ANTIGENICO IN FARMACIA, GARANTISCE UN TEMPO DI RISPOSTA RAPIDA »

Covid, Fugatti: in Trentino primi in Italia a fare tamponi in farmacia. Il Trentino è il primo territorio in Italia ad effettuare il tampone antigenico, che garantisce un tempo di risposta rapida, in farmacia, senza la presenza di medici o infermieri. Sono due, al momento, le farmacie a Trento dove è possibile fare il test. Il ministero ha autorizzato ieri i farmacisti a partecipare a una formazione che consenta loro di effettuare poi i tamponi. La nostra intenzione è allargare questa sperimentazione a tutta la provincia grazie alla disponibilità di altre farmacie.

Lo dichiara in una nota il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti.