CASA AUTONOMIA.EU * POST VOTO: « DIRETTIVO DEL MOVIMENTO, RIPARTIAMO DAL NOSTRO RISULTATO ELETTORALE »

15.01 - domenica 5 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dopo qualche naturale giorno di sospensione dell’attività, i componenti del Movimento giallo che hanno animato la lista per le elezioni provinciali si sono ritrovati per un momento conviviale di discussione.

Non prima di una propedeutica riunione del Direttivo del Movimento che ha avuto lo scopo di elaborare alcune scelte indicandole dentro ad un opportuno ordine del giorno.

Da quel momento è scaturito l’incontro allargato che ha permesso una riflessione collettiva di attenta considerazione dell’attuale momento politico.

Gli attori di MCA hanno anche preso in considerazione le prospettive di una sua nuova organizzazione territoriale. I rappresentanti locali, una volta designati, ci permetteranno di affrontare i prossimi appuntamenti elettorali.

Già nel corso della prossima primavera si terranno infatti alcune tornate comunali. Inoltre, un Movimento che contiene il dominio .EU nella propria denominazione non potrà far mancare il supporto ed una particolare attenzione anche alle elezioni per il Parlamento Europeo. Il mandato è quello di prendere contatto con altre liste territoriali a particolare vocazione sociale qual è la nostra.

Non sono infine mancate nemmeno vivaci valutazioni sulla tornata delle elezioni comunali generali del prossimo 2025. Non immediatamente alle porte ma di certo estremamente importanti per il futuro delle nostre comunità.

Il livello generale di soddisfazione dei risultati raggiunti da parte della lista è stato percepito come buono da parte di tutti i partecipanti. In meno di un anno, partito da zero, il Movimento ha infatti ottenuto ben due seggi in Consiglio provinciale. Pur dovendone cedere uno al candidato presidente saprà sicuramente farsi valere nel suo meritato ruolo attraverso l’attività della neo eletta Consigliera Paola Demagri.

Al suo fianco il Direttivo ha stabilito di rendere più incisiva e completa la sua attività politica. A tale scopo ha dunque ritenuto opportuno, dotare il Movimento di una figura di Segretario politico, individuato nel vice presidente del Movimento Michele Dallapiccola.

I numerosi propositi, il clima positivo e l’ampia e partecipata discussione hanno portato la chiusura della serata ad una tarda ora. Il prossimo appuntamento sarà in gennaio quando si terrà l’assemblea annuale dei soci.

*

Per MCA.eu

Paola Demagri Consigliere Provinciale

Michele Dallapiccola Segretario politico