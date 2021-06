SINDACATO DI BASE MULTICATEGORIALE – TRENTO * LAVORO: « RIDER – DRIVER IL 6 GIUGNO 2021 È SCIOPERO / NO DIRITTI, NO CONSEGNE »

NO DIRITTI, NO CONSEGNE. RIDER, DRIVER IL 6 GIUGNO 2021 SI SCIOPERA.

Da 16 mesi, ovvero dall’inizio ufficiale della pandemia mondiale, i riders ed i drivers hanno consegnato di tutto e di più, per consentire alle popolazioni, confinate in casa, di resistere al più grave “coprifuoco” della storia, dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Né l’attuale, né i precedenti governi nazionali hanno riconosciuto il loro fondamentale ruolo, anzi hanno liberamente consentito ai padroni del commercio elettronico (AMAZON in testa) e delle piattaforme food-delivery (GLOVO, DELIVEROO e JUST EAT capofila) di arricchirsi oltre ogni misura.

Gli organizzatori della 16^ edizione del festival dell’economia in corso a Trento hanno deciso di dedicare un convegno, alla presenza del ministro dello sviluppo economico, dall’eloquente titolo “Come aiutare le imprese ad uscire dalla pandemia?”, senza preoccuparsi dei lavoratori e delle lavoratrici che, per pandemia, sono morti, sono stati licenziati, hanno messo la propria vita a rischio per un salario ridicolo e privi di ogni diritto sindacale.

A fronte di ciò , il Sindacato di base Multicategoriale (S.B.M.), congiuntamente ai RIDERS ed i DRIVERS di Trento, ha organizzato un

PRESIDIO DI PROTESTA DAVANTI AL PALAZZO DELLA PROVINCIA DI TRENTO – DOMENICA 6 GIUGNO 2021 ALLE ORE 12:00

Sosteniamo la lotta di chi ci ha permesso di sopravvivere alla pandemia.

Sindacato di Base Multicategoriale – Trento