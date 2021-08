PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID: « BOLLETTINO DI SABATO 21-8, ZERO DECESSI / 29 NUOVI CONTAGI / VACCINAZIONI A QUOTA 655 MILA »

Zero decessi, 29 nuovi contagi. Vaccinazioni a quota 655.770. Coronavirus: dal bollettino di sabato 21 agosto 2021.

Il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta 29 nuovi contagi, 4 rilevati dal tampone molecolare e 25 dall’antigenico. Anche oggi per fortuna nessun decesso attribuibile al Covid-19. Scendono a 24 i ricoverati in ospedale, dato che ieri ci sono state 3 dimissioni a fronte di 2 nuovi ingressi. In rianimazione al momento si trova 1 paziente. I vaccini effettuati intanto salgono a quota 655.770.

Dei nuovi positivi 5 sono bambini o ragazzi (1 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni) e 8 invece appartengono alle classi più mature (2 hanno tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 4 di 80 e più anni).

Ci sono poi altri 15 guariti che portano il totale a 45.252. Quasi 3.800 i tamponi analizzati: 417 i molecolari (che hanno anche confermato 10 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi) e 3.364 gli antigenici.

Dei 655.770 vaccini finora somministrati, 289.042 riguardano seconde dosi. A cittadini Over 80 sono state somministrate 67.350 dosi, che diventano 90.615 per la fascia 70-79 anni dosi e 106.934 tra i 60-69 anni.