CASA AUTONOMIA.EU * ORSI TRENTINO: DALLAPICCOLA E DEMAGRI: « LA LEGA VIENE A PIÙ MITI CONSIGLI, NE PROMUOVE LA CONVIVENZA »

La Lega viene a più miti consigli e promuove la convivenza con gli orsi

È una soddisfazione apprendere che, accanto a politiche di difficile attuazione pratica, la Provincia sta ricominciando a salvaguardare la salute dei trentini nel contesto della questione orso. La diffusione e la promozione di come attuare una convivenza con l’animale è quanto mai urgente. Pratiche di messa in sicurezza del territorio o rivoluzione di numerosi animali hanno infatti tempistiche di eventuale attuazione troppo lontane nel tempo per non fare nulla nell’attesa che arrivino.

Tuttavia non si può fare a meno di notare che i consigli diffusi dalla Provincia sono gli stessi che vennero diffusi da altri governi provinciali, al tempo sbeffeggiati da chi oggi occupa lo stesso ruolo. Del resto questo è ciò che suggerisce la letteratura scientifica internazionale, ampiamente validata da storia ed esperienza di territori dove gli orsi purtroppo sono molti di più di quelli presenti in Trentino. Quindi Slovenia e Nord America tanto per citarne due.

Dunque alla fine dei cinque anni si sono dovuti rassegnare a cominciare a dire cose sensate anche loro. Ad esempio, che mentre si cerca una soluzione, intanto con gli orsi bisogna imparare a convivere. Dunque a starci particolarmente attenti.

Non saranno contenti i loro sostenitori storici ai quali avevano promesso lo sterminio e la deportazione ursina di massa. Ma chi si vuole comunque ostinare a credere a ipotesi farlocche e nella Lega non ha più fede, può sempre votare Fratelli d’Italia. Rappresentano un ciclo nuovo della destra politica dove le promesse non sono ancora state bruciate, perché al governo in Trentino non ci sono ancora stati. Così chi ci tiene può fidarsi di tutto con votare lì, con estrema speranza.

Michele Dallapiccola Paola Demagri

Consiglio Provincia autonoma Trento (Casa Autonomia.eu)