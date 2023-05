UGO ROSSI * ORSI TRENTINO: « FUGATTI HA AVUTO CORAGGIO? NO, GLI È MANCATO DALLA SENTENZA TAR DI APRILE 2021 FINO AL TRAGICO EVENTO »

18.32 - domenica 7 maggio 2023

Il coraggio gli è mancato soprattutto da aprile 2021 fino alla data del tragico evento. Infatti ad aprile 2021 il Tar di Trento scriveva nella sentenza cosa la Pat avrebbe dovuto fare da lì in poi:

1) Rivalutare la pericolosità dell’orsa Jj4

2) Utilizzare la procedura ordinaria (cioè la legge 9/ 2018 che conferisce al presidente Pat il potere di disporre catture/abbattimenti previo parere non vincolante di Ispra) per fare le azioni conseguenti cioè le ordinanze.

Invece da aprile 2021 fino al tragico evento nessuna ordinanza è stata emanata su Jj4. Il coraggio di un Presidente della Provincia autonoma di Trento che dispone di questi poteri non si misura con le dichiarazioni e le prese di posizioni mediatiche, ma attraverso gli atti amministrativi che adotta e le azioni concrete che ne derivano.

Per il resto ovviamente e doverosamente piena condanna per le minacce e piena solidarietà al Presidente, minacce che peraltro sono le stesse che io ricevetti pure assieme alla mia famiglia, mentre invece allora Fugatti (accompagnato da autorevoli esponenti di peso nazionale della Lega) chiedeva le mie dimissioni.

Non sarà certo su questa strada di reboanti dichiarazioni contro giudici e animalisti che si può pensare di dare risposte serie a quanto chiedono i cittadini. Si deve invece ricostruire un’alleanza tecnico scientifica con Ispra: poi speriamo anche politica con il Ministero dell’Ambiente, per utilizzare al meglio gli strumenti giuridici al fine di gestire e ridurre gli esemplari pericolosi (come del resto indica lo stesso rapporto Ispra/ Muse del 2021 e come permette di fare la direttiva “Habitat”).

Si deve ripartire da lì; con prudenza, senso pratico, lavoro oscuro e profilo istituzionale. Consci che non basterà invocare l’intervento dello Stato ma sarà necessario assumersi in prima persona le responsabilità che l’autonomia comporta. Non c’è altra via concreta.

Ugo Rossi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Misto) – Già presidente Pat