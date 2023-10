CASA AUTONOMIA.EU * GIUNTA PAT: « TANTE SPESE E POCHI INVESTIMENTI, DOVE SONO FINITI I SOLDI DEI TRENTINI IN QUESTI 5 ANNI? »

17.10 - venerdì 20 ottobre 2023

Tante spese e pochi investimenti: dove sono finiti i soldi dei trentini in questi 5 anni? Come è stata gestita la cassaforte dell’Autonomia trentina? Presto detto.

Prendendo i rendiconti del quadriennio 2019 – 2022 e confrontandoli con i primi quattro anni della Legislatura precedente, guidata da Ugo Rossi e dal Centro sinistra, emerge una ottima capacità di spendere il denaro pubblico per spesa corrente ed una speculare molto debole capacità di investire, o meglio una

molto debole capacità di passare dagli slogan ai fatti.

Prendendo infatti non gli annunci, nella redazione dei quali va riconosciuto a Fugatti e amici una indubbia capacità, quanto i pagamenti effettivi, ossia l’effettiva “messa a terra” e realizzazione di quanto dichiarato e progettato, abbiamo il seguente dato: nel 2019-2022 sono stati pagati, e dunque immessi nel sistema economico e sociale trentino, 14.080 milioni per spese correnti e 4.829 milioni per investimenti; nel precedente quadriennio, 12.279 milioni per spese correnti e 6.369 milioni per investimenti. Morale: le spese correnti sono cresciute di 1.801 milioni, gli investimenti sono, viceversa, calati di 1.540 milioni.

Per inciso, l’esplosione della spesa corrente si è verificata nonostante il fatto che l’esecutivo Fugatti ha, scientemente, impresso una fortissima frenata al rinnovo dei contratti dei quasi 50.000 dipendenti pubblici del Trentino: e, infatti, ora, a forza di non firmare contratti, si parla di 100 milioni di arretrati, che molto probabilmente non verranno mai liquidati.

Si dirà: e il PNRR? Il PNRR, finora, ha assegnato alla Provincia ed all’Azienda provinciale per i servizi sanitari 265 milioni di euro; assegnati, ed in attesa di concreta realizzazione.

Insomma, a voglia a dire, come giustamente ammonisce il Presidente degli industriali Manzana e tutti gli attori del sistema economico locale, che l’Autonomia si difende attraverso la capacità di spendere oculatamente le risorse correnti e di investire nel futuro nella nostra Terra: qui è accaduto l’esatto contrario, e, del resto, la Giunta Fugatti verrà ricordata per i 5 milioni del concerto di Vasco Rossi e per l’altro milione di euro spesi per consentire ai fans

di Mister Rain di vedere il proprio beniamino a prezzi stracciati.

L’altra faccia della paurosa incapacità di realizzare concretamente investimenti a beneficio del Trentino è l’enorme accumulo di liquidità nel bilancio della Provincia. In media, nel precedente quadriennio, il fondo cassa finale del bilancio è stato pari a 1.003 milioni di euro. Nel 2019 è stato di 2.565 milioni; nel 2020 di 2.763; nel 2021 di 3.215; nel 2022 addirittura di 3.469 milioni.

Non serve essere economisti, né commercialisti, per capire cosa questo significhi.

Paola Demagri