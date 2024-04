MEDIASET – CANALE 5 * ” STRISCIA LA NOTIZIA “: « LA PASSIONE DI FAGNANI PER I GIOIELLI DI LUSSO, DOPO GRUBER UN ALTRO CASO DI GIORNALISTA-INFLUENCER? »

21.54 - giovedì 18 aprile 2024

Questa sera Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, si è occupata di una giornalista decisamente sulla cresta dell’onda: Francesca Fagnani, che – come la collega Lilli Gruber – pare abbia la passione di sfoggiare in tv e sui giornali orecchini, collane e anelli di lusso, rigorosamente dello stesso marchio.

A Belve, la conduttrice sfoggia preziose creazioni di un noto brand: un collier con catena brillante e un unico fiorellino di pietre preziose abbinato a un girocollo con quattro file di diamanti. Non passano inosservati due vistosi anelli con lo stesso motivo floreale. Gioielli per un valore complessivo di circa 110mila euro.

Che non si tratti di un caso isolato lo testimonia la partecipazione di Francesca Fagnani a Sanremo 2023, dove indossava pezzi della stessa maison, come risultava orgogliosamente segnalato in un apposito comunicato stampa. Sfolgorio di monili del medesimo brand che si è ripetuto, inoltre, anche quando l’intervistata era lei, come confermano i servizi su Vanity Fair di maggio 2023 e su Oggi di marzo 2024, sulla cui foto di copertina il suo viso sembra concedere il ruolo da protagonista alla mano inanellata.

Sarà deontologicamente corretta questa esibizione di ornamenti griffati? Cosa ne penserà il compagno di Fagnani, Enrico Mentana, di questa commistione tra giornalismo e pubblicità?

