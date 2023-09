CARABINIERI – CUNEO * « IN CORSO VASTA OPERAZIONE ANTIDROGA CON 200 MILITATI, 45 GLI ARRESTI »

06.47 - martedì 19 settembre 2023

Dalle prime ore di oggi, 19 settembre 2023, in provincia di Cuneo, circa 200 Carabinieri del locale Comando Provinciale sono impegnati in una vasta operazione antidroga finalizzata a sottoporre a misure cautelari 45 persone, indagate per spaccio e traffico di sostanze stupefacenti ed altri reati, commessi in particolare nei territori di Alba e di Bra.

Due sono i provvedimenti restrittivi emessi dal Gip del Tribunale di Asti, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ai quali i Carabinieri stanno dando esecuzione.

I dettagli dell’operazione, ancora in atto con il concorso di unità cinofili e di un elicottero dell’Arma, saranno illustrati in una conferenza stampa, che si terrà, oggi alle ore 11:00, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo alla presenza del Procuratore della Repubblica di Asti, Dott. Biagio Mazzeo.