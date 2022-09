CAMPOBASE * TRENTINO – ELEZIONI: « “ALLEANZA DEMOCRATICA PER L’AUTONOMIA”, CON I SUOI CANDIDATI AL SENATO PATTON, CONZATTI E SARTORI PER PROSEGUIRE LA COLLABORAZIONE CON LA SVP »

“Voto utile”. Utile a chi? “Quello per noi è l’unico voto utile per l’Autonomia” hanno detto i dirigenti del PATT e di Progetto Trentino presentando la loro squadra. Ma poi, il segretario della SVP ha aggiunto: siccome non eleggerete nessun senatore e nessun deputato trentino, i parlamentari della SVP lavoreranno anche per voi. Ecco il “voto utile”. Utile a chi?

Il Trentino non è un protettorato, ma una Comunità Autonoma che deve continuare a muoversi a Roma “assieme” alla SVP, non delegando ad essa la propria rappresentanza ed il proprio ruolo peculiare.

La “Alleanza Democratica per l’Autonomia” – con i suoi candidati al Senato Patton, Conzatti e Sartori – nasce per proseguire sulla strada della collaborazione stretta con la SVP in Parlamento, così come avvenuto proficuamente nelle scorse legislature.

L’elezione dei nostri candidati al Senato è invece del tutto possibile e, per questo, Campobase invita gli elettori e le elettrici che hanno a cuore l’Autonomia trentina a sostenerli con convinzione e fiducia, oltre le logiche partitiche di tipo strettamente nazionale che la legge elettorale impone al contrario alla Camera.

Questo, sui tre collegi del Senato trentini, a noi pare decisamente il voto più utile, in un momento così delicato e difficile per le nostre comunità.

*

Il coordinatore di Campobase

Michael Rech Trento