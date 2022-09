PACCHER (LEGA) * 50 ANNI SECONDO STATUTO: « ASSENZA IN AULA DEL PD, DIMOSTRATA ANCORA UNA VOLTA LA MANCANZA DI AMORE VERSO L’AUTONOMIA »

15.22 - giovedì 01 settembre 2022

PACCHER: “L’ASSENZA DEL PD DIMOSTRA ANCORA UNA VOLTA L’ASSENZA DI AMORE VERSO L’AUTONOMIA”.

Dispiace constatare l’assenza di quasi tutti i consiglieri del Partito Democratico ieri alla giornata in ricordo dei 50 anni del secondo Statuto di autonomia. L’evento ha avuto anche un forte significato dal punto di vista dei contenuti con un sincero scambio di vedute anche sul futuro della nostra autonomia e sul futuro della Regione. Eppure gli esponenti del Partito Democratico hanno deciso di non parteciparvi, forse ancora troppo impermeati di quel renzismo a targa PD che non amava l’autonomia Trentina, oppure più interessati alla campagna elettorale che a celebrare un appuntamento così importante per la nostra provincia.

Sta di fatto che il Partito Democratico è risultato essere il gruppo consiliare più assente, con alcuni consiglieri che hanno fatto il solo atto di presenza iniziale e poi se ne sono andati lasciando desolatamente il posto vuoto e dando un pessimo spettacolo a tutti i convenuti. D’altronde che il Partito Democratico abbia una sua posizione nei confronti dell’autonomia Trentina è cosa nota.

Ricordiamo bene le parole pronunciate dieci anni fa da Matteo Renzi che all’epoca era un esponente del Pd, e ricordiamo anche che i valori dell’autonomia non si toccano e devono essere difesi da tutti mostrando unità e coesione da parte di tutte le forze politiche anche in occasioni come quella di oggi. Invece i consiglieri provinciali hanno voluto disertare questo appuntamento. Probabilmente certi sentimenti non sono poi così sentiti da parte di qualcuno e ieri ne abbiamo avuto un’ulteriore conferma.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Roberto Paccher