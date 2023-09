CAMPOBASE * FAILONI: PICCOLI, « L’UTILIZZO DELL’AQUILA DI S. VENCESLAO NON È CONSENTITO A FINI PRIVATI, MEN CHE MENO ELETTORALI » (LINK NORMATIVA PAT)

20.16 - sabato 30 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Roberto Failoni è convinto che la Provincia di Trento sia cosa sua. Mentre ignora (ma non c’è da meravigliarsene) che l’utilizzo della Stemma dell’Aquila di San Venceslao non è consentito a fini privati, men che meno elettorali.

È la palese dimostrazione di quale arrogante concezione della cosa pubblica sia dotato.

*

Paolo Piccoli

Presidente Campobase

/

Nota di redazione Opinione, in allegato il link Pat per i «Criteri e modalità per la concessione del patrocinio della Provincia autonoma di Trento e per l’autorizzazione all’uso dello stemma ufficiale della Provincia Autonoma di Trento»

LINK