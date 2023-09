PARTITO COMUNISTA ITALIANO / COMUNISTI TRENTINI * ELEZIONI PAT: « LA NOSTRA PUBBLICA INDICAZIONE DI VOTO PER IL CANDIDATO MARINI (M5S) »

20.05 - sabato 30 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Partito Comunista Italiano in Trentino e i Comunisti Trentini intesi in senso più ampio e che con lo stesso intrattengono rapporti di collaborazione, sostengono e vogliono dare pubblica indicazione di voto per il candidato del M5S Marini. Questa scelta ed indicazione di voto è maturata dopo aver tentato per 2 anni, in ogni modo, di trovare una quadra con il PC di Rizzo e con il Prc (Unione Popolare) al fine di dare rappresentanza in Trentino alla sinistra di classe e a chi ritiene che l’Italia debba intraprendere una strada coerente con una ripresa di (vera) Sovranità Nazionale che non può che passare per una Economia pianificata.

Tempo perso perché, queste forze, questi cartelli elettorali pro-tempore, avevano in mente altro. A questo punto, in coerenza con un programma che dia sostegno a chi qualcosa per i lavoratori ha fattivamente messo in campo, sosterremo esternamente, dando indicazione di voto per chi, il M5S di Alex Marini in primis, ha operato con misure progressive e condivisibili come l’adesione alla Nuova Via della Seta voluta dalla Cina in un’ottica di gestione multipolare dei rapporti fra Nazioni libere , e di chi ha introdotto in Italia il “reddito di cittadinanza” che resta dal 1985 in qua, l’unico strumento di lotta contro il lavoro sottopagato e conseguenti situazioni di sfruttamento sempre piu diffuse . Non per niente i nuovi esecutori degli ordini del padronato italiano (Fratelli d’Italia) si sono affrettati ad affossarlo.

*

PCI Trentino a/Adige e Comunisti Trentini