COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * SANITÀ: « A GARDOLO RESIDENTI SENZA MEDICO DI BASE, LA PAT INTENDE SOSTITUIRE LA DOTTORESSA BENINI? »

13.26 - lunedì 22 maggio 2023

Dal diciannove aprile del corrente anno a Gardolo più di mille residenti sono rimasti privi del medico di base. Infatti, a seguito del pensionamento della dottoressa Alberta Benini, non si è provveduto ad una sua sostituzione.

Le persone si sono viste costrette a scegliere dal sito dell’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari un nuovo medico e i più facilmente raggiungibili sono stati quelli in corso 3 Novembre e in via Perini a Trento, con una linea diretta degli autobus.

Vorrei sottolineare come molte persone sono anziane, con terapie importanti che necessitano di continui controlli, ed hanno bisogno spesso di essere accompagnate.

Mi chiedo e ci si chiede in molti come sia possibile lasciare scoperta del medico di base una parte del territorio così ampiamente popolata, creando disagi che devono essere assolutamente sanati al più presto.

Inoltre, con questa mancata sostituzione, si è andati a gravare altri medici di base del centro città che già fanno enorme fatica a seguire i loro numerosissimi pazienti.

Tutto ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

se intenda provvedere a sostituire immediatamente la dottoressa Alberta Benini, ora in pensione, in modo che presso l’ambulatorio di via Monte Calisio a Gardolo sia operativo al più presto un medico di base, sanando così i gravi disagi di più di mille pazienti che sono costretti a spostarsi in altre zone della città per trovare un medico.

Cons. Lucia Coppola

Consigliera provinciale/regionale- Gruppo Misto/Europa Verde