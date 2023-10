CAMMINO – CAMERA NAZIONALE AVVOCATI * NOMINE: « DONATELLA NUCERA NUOVO PRESIDENTE, VICE DAVIDE PIAZZONI »

18.39 - sabato 28 ottobre 2023

Avvocati: Donatella Nucera è il nuovo presidente nazionale di CAMMINO. La Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie ha eletto Davide Piazzoni nuovo vicepresidente nazionale che affiancherà Maria Rita Ielasi che resta nella carica, come gli altri componenti del Comitato di Presidenza.

Donatella Nucera è il nuovo presidente nazionale di CAMMINO, la Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie, eletta dal Consiglio direttivo il 28 ottobre 2023.

Già vicepresidente nazionale per il sud, la neoeletta presidente nel ringraziare per la fiducia gli elettori, che all’unanimità la hanno votata, ha espresso sentimenti di viva gratitudine per Maria Rita Ielasi che in questi mesi di lavoro febbrile ha espletato la funzione di Presidente f.f. e ha espresso la volontà di guidare l’associazione in linea di continuità con la sua ricca storia e tradizione nella prospettiva di tutela dei soggetti vulnerabili nelle nuove sfide che la società porta all’avvocatura di famiglia e minorile.

E’ stato, poi, eletto Vicepresidente nazionale Davide Piazzoni, componente elettivo del Consiglio Direttivo, che ha individuato nuove sfide all’avvocatura del settore nella necessaria apertura al diritto transfrontaliero e alle sollecitazioni che provengono da altri contesti giuridici e nella necessità di confrontarsi con nuove tematiche come l’intelligenza artificiale nel lavoro degli avvocati di famiglia.

Restano confermati nelle cariche tutti gli altri componenti del Comitato di Presidenza: oltre alla già citata Vicepresidente Nazionale Rita Ielasi, il segretario nazionale Avv. Celeste Attenni, il Tesoriere, Sabrina Pellizzon, i Vicepresidenti territoriali (per il centro Monica Galasso; per le Isole, Maria Barbara Giardinieri; per il nord, Maria Rita La Lumia. Confermato il sottosegretario per le questioni multimediali, Guido Piazzoni.