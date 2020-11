COMUNE DI TRENTO * BONDONE: « STRADA CHIUSA PER TRASPOSTO ALBERI DI NATALE, LUNEDì 9 E MERCOLEDì 11 NOVEMBRE DALLE 8.30 ALLE 12.00 »

Bondone: strada chiusa per trasposto alberi di Natale. Lunedì 9 e mercoledì 11 novembre dalle 8.30 alle 12 la strada provinciale 85 rimarrà chiusa al traffico in due tratti (tra Sardagna e Candriai e tra Candriai e Vaneze).

La chiusura si rende necessaria per poter effettuare le operazioni di taglio e trasporto dei due alberi di Natale che verranno allestiti in piazza Duomo e in piazza Dante nel prossimo periodo natalizio.