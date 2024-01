“F2A“ * SERVIZI HR: « RISORSE UMANE ED AMMINISTRAZIONE, LA TRENTINA “AT WORK“ ENTRA A FAR PARTE DEL NOSTRO GRUPPO »

15.32 - martedì 30 gennaio 2024

L’operazione consente al Gruppo di consolidare la propria leadership in Italia nella amministrazione e gestione del personale e diventare il principale player del settore in Trentino. F2A, leader italiano nell’erogazione di servizi in ambito HR e F&A – indirettamente controllata da fondi gestiti da Ardian – annuncia l’acquisizione della maggioranza del capitale di At Work, società di Trento che offre servizi HR in particolare amministrazione del personale e consulenza del lavoro.

Con questa operazione il Gruppo F2A rafforza il ruolo di polo aggregante nel settore, posizionandosi come principale player della provincia di Trento e protagonista nel panorama nazionale grazie a un portafoglio di offerta ampio e differenziato per le imprese, dalle PMI sino ai gruppi multinazionali. In seguito a questa acquisizione, F2A stima di chiudere il 2023 con un fatturato consolidato di circa 100 milioni di euro, confermandosi il primo gruppo italiano attivo nel settore dei servizi HR.

“F2A sta investendo per supportare un processo di intensa crescita ed espansione che consolida la propria posizione di leadership tra le realtà aziendali in Italia più rilevanti, innovative e digitali nel settore delle Risorse Umane e dell’Amministrazione. L’ingresso nel Gruppo di eccellenze locali come At Work alimenta la professionalità e l’autorevolezza del nostro gruppo, che già conta oltre 1.200 dipendenti, 20 sedi e più di 6.000 clienti”, commenta Raul Mattaboni, CEO di F2A.

Nata nel 2011, At Work è una società specializzata in payroll, amministrazione del personale, consulenza del lavoro e welfare aziendale che oggi conta una trentina di dipendenti e accompagna lo sviluppo di più di 350 clienti. La società si distingue sul mercato grazie allo sviluppo di competenze diverse e complementari, al miglioramento continuo e ad uno spirito sempre in movimento. I fondatori Floriano Avi e Carlo Benedetti continueranno a gestire la Società ed a rappresentare il motore della sua crescita.

“Sinergie, dinamismo, innovazione, crescita, creazione di un hub locale e nazionale, queste le opportunità che abbiamo voluto cogliere entrando in F2A, un Gruppo solido, strutturato e in forte espansione. Vogliamo mettere a fattor comune le idee e le competenze che beneficeranno di una incredibile forza propulsiva aggiuntiva. Il 2024 si apre con uno sguardo estremamente positivo e soddisfatto per noi, i collaboratori e certamente per tutti i nostri clienti”, affermano Floriano Avi e Carlo Benedetti, Fondatori di At Work.

Advisor delle operazioni sono stati lo Studio Pedersoli & Gattai e KPMG per F2A; lo Studio Dalmonego Gottardi Commercialisti Associati e IOOS Studio Legale e Tributario per At Work.