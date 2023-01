CAMERA DEPUTATI * MINACCE CIBERNETICHE: PRESIDENTE FONTANA, « TUTELIAMO IL PAESE , GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON AGENZIA “CYBERSICUREZZA NAZIONALE” »

12.56 - mercoledì 11 gennaio 2023

Cybersicurezza: nota del Presidente della Camera Lorenzo Fontana. “Esprimo soddisfazione per l’accordo siglato oggi tra Camera dei deputati e Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale in materia di sicurezza informatica a beneficio della nostra Istituzione. Grazie a questa collaborazione, potenziamo le strategie nella gestione e nel contenimento delle minacce cibernetiche attraverso la realizzazione di sinergie, l’aggiornamento e la formazione del personale. È un primo passo per il rafforzamento della cybersicurezza, materia che considero fondamentale per la tutela della Camera e del Paese”. Lo dichiara in una nota il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, a proposito della firma del protocollo d’intesa tra Camera e Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale in materia di sicurezza informatica siglato oggi a Palazzo Montecitorio.