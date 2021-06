PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORTE DEI CONTI: « FUGATTI HA ACCOLTO IN VISITA ISTITUZIONALE CHIARA BERSANI, INSEDIATASI ALLA PRESIDENZA DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE »

Corte dei Conti, Fugatti incontra Chiara Bersani.La visita del presidente della sezione giurisdizionale. “Trentino, percezione positiva”.

“Ci fa piacere sapere che la nostra Autonomia venga percepita in modo positivo al di fuori dei nostri confini, che sappia essere riconosciuta come una realtà istituzionale interessante e di qualità.

Questo è un elemento favorevole per il Trentino: vuol dire che può portarci competenze individuali e risorse oltre quelle che già disponiamo al nostro interno”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha accolto in visita istituzionale Chiara Bersani, insediatasi alla presidenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Trento, che ha espresso parole di apprezzamento per il contesto trentino.

“Sono molto contenta di stare qui – ha detto il magistrato -. Questo è un territorio che mi attrae, per le sue caratteristiche culturali e di civiltà e perché per le sue radici storiche ha una valenza particolare per la nostra nazione. Trovo che il Trentino sia un elemento di distinzione per l’Italia”.

Dichiarazioni riprese dal presidente Fugatti: “Nei rapporti con gli esponenti delle altre istituzioni diverse dalla Provincia autonoma – ha ricordato – ho sempre trovato un grande interesse per il Trentino e anche un grande sentimento di affiatamento verso questo territorio”.