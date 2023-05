MIC * MUSEI – AFFLUENZA PRIMO MAGGIO: MINISTRO SANGIULIANO, « L’ITALIA ATTRAE SEMPRE PIÙ VISITATORI / ANFITEATRO FLAVIO 24.455 – FORO ROMANO E PALATINO 14.129 »

09.02 - martedì 2 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Il Primo maggio fa registrare un’altra ottima giornata per i musei italiani e conferma il grande interesse verso gallerie, pinacoteche, parchi archeologici e in generale tutti i siti culturali. Visitare una mostra o un museo è un momento di arricchimento personale e tante persone stanno riscoprendo il piacere di dedicare una giornata ai luoghi della cultura. I numeri descrivono un’Italia che attrae chi viaggia alla scoperta della bellezza. Per le istituzioni, questo successo rappresenta la consapevolezza di essere sulla strada giusta e ci spinge a migliorare costantemente l’offerta per attirare sempre più visitatori. Voglio ringraziare le lavoratrici e io lavoratori che hanno garantito l’apertura di musei e parchi archeologici consentendo fondamentali esperienze culturali ai cittadini e ai tanti turisti presenti in Italia”.

Questo il commento del Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, sui primi dati relativi all’affluenza nei luoghi della cultura statali nella giornata del Primo maggio.

Di seguito i primi dati (provvisori) disponibili:

Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 24.455; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 14.129; Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 10.110; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 8390; Reggia di Caserta 5906; Museo archeologico nazionale di Napoli 4200; Galleria dell’Accademia di Firenze 3895; Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo 3311; Villae – Villa d’Este 2051; Museo storico e il Parco del Castello di Miramare – Museo storico 1843; Parco archeologico di Ercolano 1711; Musei del Bargello – Cappelle Medicee 1533; Galleria nazionale dell’Umbria 1500; Castel del Monte 1375; MArRC – Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 1210; Galleria Nazionale d Arte Moderna e Contemporanea 1097; MuNDA – Museo nazionale d’Abruzzo 1087; Villae – Villa Adriana 1016; Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova 1000.

A questi dati si aggiungono i 17.078 visitatori del Vittoriano, gli 8947 del Pantheon e i 4547 del Giardino di Boboli.