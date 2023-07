” CAMBIAMO INSIEME ” * AMMINISTRATIVE TRENTINO: « ALLA PRESENZA DI SERGIO DIVINA, DA PINÉ PARTE LA CORSA DEL CENTRODESTRA «

19.25 - venerdì 14 luglio 2023

DA PINÉ PARTE LA CORSA DEL CENTRODESTRA – Oltre le più rosee prospettive la partecipazione auto-convocata degli esponenti del centro destra e dell’economia trentina. La riunione auto-convocata di Baselga di Piné di tanti, tantissimi esponenti presenti e passati del centro destra e dell’economia trentina è andata oltre le più rosee previsioni, tanto che sarebbe stato meglio utilizzare una discoteca piuttosto di una bella baita della montagna trentina.

Dalla riunione è emersa fortissima la volontà di tornare a fare politica, quella vera, tra la gente e gli imprenditori volta a risolvere i problemi dei Trentini e dell’economia, affrontando tutte quelle problematiche che si sono andate accumulando negli ultimi dieci anni, che si sono trasformate anche in un pericoloso stallo politico, economico e sociale, che hanno contribuito a distanziare sempre più l’Autonomia del Trentino da quella dell’Alto Adige, anche in termini di disponibilità di bilancio.

E’ stato un autentico bagno nella realtà e nell’umiltà della politica e dell’economia, con tanti esponenti presenti e passati delle istituzioni locali: dalla Lega a Fratelli d’Italia, a Forza Italia, al centristi e perfino di esponenti di quel Partito democratico che non si sentono più rappresentati dalla deriva all’estrema sinistra della segreteria Schlein. Ma anche di tanti esponenti del mondo dell’impresa e delle professioni che lamentano la mancanza di un serio e affidabile interlocutore nelle stanze del potere provinciale, di cui si critica l’incapacità di visione e di programmare ad almeno a media scadenza.

Da tutti è venuto l’appello a tenere unito il centro destra trentino per evitare di consegnare una vittoria immeritata al campo del centro sinistra. Ma per centrare quest’obiettivo c’è bisogno di un cambio di passo da parte delle segreterie locali e nazionali della coalizione, che non può continuare nella melina che ha caratterizzato l’alleanza nel corso degli ultimi mesi. Pena il logoramento del consenso elettorale.

Da tutti i presenti è stata salutata con estremo favore la presenza alla riunione di Sergio Divina, da più parti ritenuto la figura ideale per centrare le aspettative della parte più autentica e pulsante del centro destra, di quella base estremamente delusa dalla piega personalistica della politica, quella che punta al carrierismo personale, alle “cadreghe”, ai giochini di potere, lasciando irrisolti i veri problemi che affliggono l’Autonomia trentina. Un Divina che si è detto lusingato delle attenzioni ricevute, che condivide le problematiche sollevate dai partecipanti, ma che si ritiene una riserva del centro destra, tuttavia pronto a scendere in campo se richiesto. Una disponibilità che dovrebbe essere fatta propria al più presto da parte delle segreterie locali e nazionali del centro destra.

Il pallino ora passa alle segreterie del centro destra, ma se queste, per impavidità, dovessero preferire conservare gli attuali assetti, potrebbe scaturire anche uno scenario inedito, da molti sollecitato nella riunione di Piné, di cui proprio Cambiamo Insieme per l’Autonomia del Trentino Alto Adige se ne potrebbe fare promotore nei prossimi giorni: lanciare Sergio Divina come candidato presidente di un raggruppamento di centro autonomista, supportato da 5-6 liste. Uno scenario che potrebbe cambiare le sorti della politica trentina, con tanti pronti a seguirlo, anche tra le fila degli astensionisti. E con molti vertici dei partiti di centro destra proni ad assistere al tracollo degli iscritti e dei voti.