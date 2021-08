ARCIDIOCESI DI TRENTO * GREEN PASS: « NON RICHIESTO PER, CELEBRAZIONI E PROCESSIONI / RIUNIONI CONSIGLIO PASTORALE E GRUPPI PARROCCHIALI / ATTIVITÀ ESTIVE ORGANIZZATE SECONDO LE LINEE GUIDA PROVINCIALI »

Green pass. L’Arcidiocesi di Trento ha diffuso le indicazioni relative alle misure di prevenzione dal Covid-19, in base alle ultime disposizioni governative e agli orientamenti della CEI.

Nelle indicazioni si precisa che il green pass non è richiesto per: celebrazioni e processioni; riunioni del consiglio pastorale e dei gruppi parrocchiali; attività estive organizzate secondo le linee guida provinciali.

Il green pass è invece obbligatorio per: conferenze (quando è previsto un incontro aperto a tutti con esperti o testimoni); concerti in chiesa; proiezioni, spettacoli teatrali e concerti in cinema o in teatro o all’aperto; attività di oratorio al chiuso (ludiche, ricreative, manuali, culturali, sportive); attività di ristorazione (ad esclusione di quelle previste nel contesto delle attività estive organizzate secondo le linee guida provinciali); feste relative a cerimonie religiose e civili.

Si precisa inoltre che l’utilizzo del green pass non sostituisce quanto previsto dai Protocolli in vigore. Perciò si dovranno rispettare tutte le misure previste nei singoli casi (mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani, aerazione degli ambienti, ecc.).