BEZZI (FDI) *: MINISTRO CIRIANI: « INCONTRO A TRENTO, “L’AUTONOMIA DEL TRENTINO SI DIFENDE ANCHE TRAMITE I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO” »

18.28 - domenica 15 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“In occasione dell’incontro a Trento, con il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ho avuto modo di evidenziare come la questione della Riforma delle Autonomie del Governo Meloni, sia importante anche per le Regioni a Statuto speciale, essendo, tra l’altro, il Ministro friulano e quindi proveniente da una regione affine.

Abbiamo discusso anche del nuovo ruolo che assumerebbe la Provincia di Trento e la Regione del Trentino-Alto Adige, all’interno del nuovo quadro di Riforma delle Autonomie, attualmente in itinere e promossa dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni”.

È quanto dichiarato da Giacomo Bezzi, candidato alle prossime elezioni provinciali di Trento.