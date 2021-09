ASSOCIAZIONE TRANSDOLOMITES * MOBILITÀ TRENTINO: PRESIDENTE GIRARDI, « OGGI LA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTARIO “ TREKKING AVISIO 2020 “, IN DIRETTA FACEBOOK ”

Lunedì 20 settembre ci sarà la conferenza di presentazione del documentario Trekking Avisio 2020, e con l’occasione verrà presentata anche la seconda edizione del trekking nelle valli dell’Avisio che è in programma dal 30 settembre al 3 ottobre 2021.

La conferenza si potrà seguire in diretta streaming sull’evento Facebook e sulla Pagina FB di Transdolomites.

Modulo di partecipazione all’evento “TREKKING DA TRENTO A CANAZEI: IN MARCIA SUL PERCORSO DELL’AUSPICATO TRENO DELL’AVISIO”

Seconda edizione del trekking da Trento a Canazei… condividiamone il cammino e l’idea.

Per il secondo anno consecutivo l’associazione Transdolomites propone a tutti, residenti e turisti delle valli dell’Avisio, una camminata all’insegna del viaggiare consapevole percorrendo le valli di Cembra, Fiemme e Fassa seguendo l’ipotetico percorso dell’auspicata ferrovia dell’Avisio Trento – Canazei.

L’inziativa prevede quattro tappe. Ognuno potrà scegliere la parte del percorso che più preferisce senza alcuna limitazione. L’entrata e l’abbandono sono liberi secondo le singole necessità o interessi.

DATE: da giovedì 30 settembre 2021 a domenica 3 ottobre 2021

In caso di maltempo, il trekking verrà riproposto la settimana successiva, da giovedì 7 ottobre 2021 a domenica 10 ottobre 2021

Il primo tratto prevede la partenza da Trento, dal binario 1 della stazione dei treni della Trento-Malè e fino a Lavis il viaggio verrà effettuato in treno.

Attenzione! Le stazioni di Trento e Lavis, dove è previsto il ritrovo, sono quelle della ferrovia Trento-Malè-Mezzana.

Ritrovo in stazione FTM (via Dogana, Trento) ore 7.00

Partenza treno TT da Trento (Staz. FTM, binario 1) ore 7.10

Arrivo treno TT a Lavis (Staz. FTM, binario 1) ore 7.25

L’eventuale acquisto dei biglietti di viaggio è a carico di ogni singolo partecipante.

Vogliamo anticipatamente informare che il costo del biglietto è di:

– 3 € se acquistato a bordo treno;

– 2 € se acquistato in bigliettera in stazione;

– 1,80 € se acquistato con l’app OpenMove o DropTicket tramite carta di credito.

Gli altri tratti da Lavis sino a Canazei saranno percorribili a piedi seguendo percorsi protetti ed evitando di percorrere strade trafficate da autoveicoli.

Ad ogni tappa sarà attivo il Live Tracking, che permetterà di monitorare in tempo reale il passaggio del gruppo e di potersi aggregare facilmente alla camminata.

I link del Live Tracking saranno comunicati alla partenza del gruppo in ogni tappa su Facebook (Pagina “Transdolomites” e gruppo “Pro ferrovia dell’Avisio”) e tramite email o SMS.

Il ritorno a casa dovrà essere gestito autonomamente ed è a carico del singolo partecipante. Il partecipante può tornare a casa a piedi se decide di partecipare a brevi tratti, oppure può utilizzare il servizio di trasporto pubblico se decide di partecipare a lunghi tratti: l’orario di arrivo di ogni tappa è pensato anche per garantire il ritorno a casa con autobus di linea. Se necessario, di seguito sono riportati alcuni orari utili presi dall’orario invernale di Trentino Trasporti:

Prima tappa Da Grumes Autobus per Trento: ore 17.55

Seconda tappa Da Cavalese

Autobus per Cembra-Trento: ore 17.00

Autobus per Segonzano-Trento: ore 17.00

Autobus per Ora Stazione: ore 17.02

(coinc. a Ora per Trento, ore 17.55)

Terza tappa Da Forno

Autobus per Predazzo-Cavalese: ore 16.20 o 17.20

(coinc. a Cavalese per Ora-Trento, ore 17.02 o 18.02)

Quarta tappa Da Canazei

Autobus per Predazzo-Cavalese: ore 17.38

(coinc. a Cavalese per Ora-Trento, ore 19.02)

Per maggiori informazioni sugli orari degli autobus consultare il sito di Trentino Trasporti, www.trentinotrasporti.it

Le tappe vengono illustrate nel dettaglio sotto questa descrizione dell’evento.

Se sei intenzionato a partecipare al trekking, chiediamo gentilmente di compilare questo modulo per dare conferma della tua partecipazione, e di visionare il regolamento dell’evento accettandolo in tutti i suoi punti.

La compilazione di questo modulo richiede pochi minuti.

Grazie.

In questa mappa puoi visualizzare il percorso integrale da Trento a Canazei che percorreremo in quattro tappe.

