“ASSOCIAZIONE ROTTE INVERSE APS“ * “SEPARATI NEI BOSCHI”: « RIFIUTI, PULITO DAI VOLONTARI IL TERRITORIO DI NAGO (TN) / RITROVATO ANCHE UNO ZAINO RUBATO »

07.31 - martedì 9 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Separati nei boschi” Volontari puliscono il territorio di Nago (TN): sensibilizziamo tutti alla gestione dei rifiuti!

Un gruppo motivato di cittadini volenterosi ha partecipato a questa attività organizzata da Associazione Rotte Inverse APS e da Associazione SOS Altissimo di Nago con il patrocinio del Comune di Nago-Torbole. Nella mattinata di domenica 7 maggio, organizzati in vari gruppi, i volontari hanno realizzato un grande lavoro di pulizia che ha portato alla rimozione di numerosi rifiuti abbandonati nelle nostre campagne e boschi. L’iniziativa, che ha coinvolto volontari motivati e sensibili alla salvaguardia dell’ambiente, è stata una grande successo e ha permesso di rimuovere materiali di ogni tipo, come copertoni, mobili, secchi e contenitori, plastica, ferro, bottiglie di vetro e plastica, lattine e persino una batteria di camion.

“Un ritrovamento speciale è stato quello di uno zaino in ottime condizioni che abbiamo scoperto appartenere ad una studentessa di Verona a cui lo avevano rubato proprio il giorno prima. All’interno dello zaino era presente il cellulare e abbiamo trovato scritto anche il numero di telefono della proprietaria. L’abbiamo quindi avvisata e lei è partita da Verona per venire a recuperarlo in mattinata. È arrivata col padre che, felice per il ritrovamento, e grato per il gesto, ci ha regalato una cassetta di fragole di loro produzione che abbiamo subito golosamente mangiato. Inoltre, nello stesso luogo, abbiamo anche trovato un plico di documenti appartenenti a diverse persone.”

Grazie all’impegno e alla dedizione di questi cittadini, è stato possibile documentare l’esistenza di un problema nella gestione del territorio e dei rifiuti. Ecco perché, oltre a sottolineare la qualità e la quantità di materiali recuperati, è importante segnalare i luoghi che fungono da discariche irregolari utilizzate dai residenti e chiedere alle autorità di prestare maggiore attenzione e monitoraggio, utilizzando anche la videosorveglianza o posando delle fototrappole. Inoltre, poiché la raccolta ha interessato anche diversi posteggi panoramici delle nostre principali strade, riteniamo importante la posa di un’adeguata segnaletica volta a sensibilizzare e dissuadere i visitatori delle nostre località sull’abbandono dei rifiuti nell’ambiente.

Questo è solo parte di un percorso di sensibilizzazione e coinvolgimento. Infatti, l’obiettivo è quello di organizzare ulteriori raccolte, studiando anche modalità in grado di coinvolgere e sensibilizzare sempre più persone alla gestione corretta dei rifiuti. È importante far sì che l’argomento diventi centrale per rendere tutti consapevoli della gravità del problema.

Gli organizzatori dell’iniziativa ringraziano tutti i volontari che hanno partecipato e invocano la collaborazione di tutta la comunità per fare in modo che il nostro territorio diventi sempre più pulito e salubre. Insieme possiamo fare la differenza.