COMUNE ROVERETO (TN) * “FESTA EUROPA“: « GEMELLAGGIO CON KUFSTEIN, APPUNTAMENTO ALLA CAMPANA DEI CADUTI (9/5 – 9,30) »

16.58 - lunedì 8 maggio 2023

Festa dell’Europa, 9 maggio. Alla Campana dei Caduti, Rovereto celebra la Festa dell’Europa e il gemellaggio con Kufstein. Ancora una volta il Colle di Miravalle, luogo simbolo di Rovereto e del Trentino tutto, sarà protagonista di un grande evento, la Festa dell’Europa, nell’anniversario della dichiarazione del ministro degli Esteri francese Robert Schuman che, il 9 maggio 1950, proponeva la creazione di una Comunità europea del carbone e dell’acciaio.

La CECA, di cui il trentino Alcide Degasperi fu uno dei padri costituenti, è stata la prima di una serie di istituzioni europee sovranazionali che avrebbero condotto a quella che si chiama oggi “Unione europea”. A 73 anni da quel primo fondamentale passo nella costituzione dell’Europa moderna, la Campana dei Caduti sarà il luogo di una festa aperta alla cittadinanza, che vedrà non solo la celebrazione del momento costituente dell’Unione Europea, ma anche del gemellaggio tra la città della Quercia e Kufstein, giunto al trentacinquesimo anno.

Il Colle di Miravalle accoglierà le studentesse e gli studenti di scuole provenienti da sette Paesi europei e dalla Vallagarina che, a partire dalle 9.30 avranno modo di partecipare alla Festa dell’Europa all’interno della struttura, mentre alle 11.30 l’incontro, aperto alla cittadinanza, tra il Reggente Marco Marsilli, il Sindaco di Rovereto Francesco Valduga, il Sindaco di Kufstein Martin Krumschnabel e del già Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Michele Nicoletti.

Alle 12.05 risuoneranno le note dell’Organo degli Eroi di Kufstein, l’organo all’aperto più grande del mondo, realizzato nel 1931 in memoria dei caduti nella Prima guerra mondiale dal mastro organaro Oscar Walcker nella torre civica della fortezza della città austriaca e che, proprio come la Campana dei Caduti, diffonde ogni giorno le proprie note per lanciare un messaggio di Pace. Alle 12.20 saranno proprio i suoi rintocchi a scandire il tempo della Festa, in un momento di celebrazione e ricordo, in nome della Fratellanza tra i popoli.