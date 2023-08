PAT * “UVA E DINTORNI“: SPINELLI, « UN EVENTO CHE CONTINUA AD EVOLVERSI E AD ESSERE SEMPRE PIÙ VISIBILE, APPUNTAMENTO A SABBIONARA (1-3/9) »

18.43 - sabato 26 agosto 2023

Presentata ad Avio “Uva e dintorni. Spinelli: “Un evento che sa innovare e un momento di crescita per il territorio”.La manifestazione si terrà dal 1° al 3 settembre prossimi a Sabbionara.

Si è tenuta questa mattina presso la Sala Consiliare del municipio di Avio la presentazione di “Uva e dintorni, la manifestazione storico-culturale ed enogastronomica in calendario dal 1° al 3 settembre prossimi a Sabbionara. Alla conferenza stampa era presente, oltre al sindaco di Avio Ivano Fracchetti e al presidente del Comitato Uva e dintorni Walter Pericolosi, l’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli.

“La Provincia autonoma di Trento e Trentino Marketing hanno creduto fin da subito a questa manifestazione, che rappresenta l’impegno e le doti di un territorio, attraverso i volontari che vi si dedicano, ma anche attraverso la valorizzazione di tradizione, cultura, storia, economia”, ha detto Spinelli evidenziando l’innovazione anno dopo anno di un evento che “continua ad evolversi e ad essere sempre più visibile, segno di un Trentino che si apre e sa competere con gli altri territori anche in ambito turistico. Grazie a chi lavora tutto l’anno per realizzare questa festa: la presenza di tanti ospiti oggi testimonia il meglio di quello che il vostro territorio sa esprimere. Sono momenti di crescita per tutta la comunità, dal punto di vista economico, ma anche umano, personale e delle relazioni”, ha concluso l’assessore, ringraziando i rappresentanti dell’Apt Rovereto e Vallagarina, della Strada vino e sapori del Trentino e della Cassa Rurale Vallagarina che hanno preso parte alla presentazione.