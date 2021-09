ASAT – ASSOCIAZIONE ALBERGATORI TRENTO * “ B AND B “: « PARTNERSHIP TRA TRENTINO ED ABRUZZO, PER PROMUOVERE VISIBILITÀ E RAPPRESENTATIVITÀ DELL’OSPITALITÀ TURISTICA FAMILIARE »

Gemellaggio tra Associazione Abruzzobnb B&B di Qualità e Associazione B&B di Qualità Trentino. Lo scorso sabato 25 settembre, al Palazzo della SS. Annunziata a Sulmona, le due realtà associative, quella dei B&B di Qualità del Trentino e quella dei B&B dell’Abruzzo, hanno sottoscritto attraverso lo scambio delle targhe commemorative un patto di gemellaggio volto a creare sinergie, relazioni e una comunicazione condivisa per promuovere visibilità e rappresentatività dell’ospitalità turistica familiare.

Le presidenti Stefania Angeli (B&B di Qualità Trentino) e Lucia Simioni (Abruzzobnb di Qualità) hanno dato compiutezza ad un cammino iniziato lo scorso anno anche attraverso social network e travel blogger coinvolgendo strutture trentine e abruzzesi. Per entrambe non un punto di arrivo ma di partenza.

Nel convegno la presidente Angeli ha approfondito i temi legati alle nuove opportunità dell’ospitalità turistica familiare, un turismo fatto di piccole realtà, di promozione del territorio, di valorizzazione paesaggistica e trasmissione della tradizione e cultura anche enogastronomica locale. Altro tema di rilevanza quello della complementarità delle diverse forme di ospitalità alberghiera ed extralberghiera nell’offerta turistica, quale valore aggiunto ad esaltazione delle tipicità di ognuna di esse.

Per il Trentino sono intervenuti: Roberto Failoni, assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo, che nel suo videomessaggio ha riconosciuto l’importanza dell’evento, del confronto e collaborazione tra i due territori e il ruolo dei B&B nell’offerta turistica provinciale. Maria Emanuela Felicetti, vicepresidente dell’Asat, che ha evidenziato le consolidate relazioni tra attività ricettive alberghiere ed extralberghiere all’interno dell’associazione; Natale Rigotti in qualità di presidente di Accademia d’Impresa ha trattato la storia dell’ospitalità familiare; Mirta Valentini, responsabile dell’Area Supporto alla Vendita Trentino Marketing, con un’analisi sull’andamento del comparto extra alberghiero nella provincia; presente anche la responsabile di social e comunicazione dell’Associazione B&B di Qualità in Trentino Virna Pierobon.

Per l’Abruzzo sono intervenuti il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, l’assessore al Turismo Manuela Cozzi, il consigliere regionale Dino Pepe. I quali hanno espresso la volontà nel continuare un dialogo ed un confronto con un territorio così d’eccellenza dal punto di vista turistico come il Trentino.