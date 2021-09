APT VAL DI FIEMME (TN) * “ DESMONTEGADA DE LE VACHE “ E “ FESTIVAL DEL GUSTO “: « PRODOTTI E MENÙ DELLA TRADIZIONE PER FESTEGGIARE L’INIZIO DELL’AUTUNNO, DAL 25 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE »

Tutto il colore di una “Desmontegada de le Vache” in sicurezza e di un “Festival del Gusto” eco-sostenibile.

A Predazzo eventi folcloristici, sfilate di carri, musica, laboratori, prodotti e menù della tradizione, viaggi nel gusto per festeggiare la fine dell’alpeggio e l’inizio dell’autunno.

La festa di domenica 3 ottobre evita assembramenti sostituendo la sfilata delle vacche con eventi evocativi, mentre il Festival del Gusto mette in tavola un futuro rispettoso dell’ambiente.

Sarà un “saluto dalla cucina” ad anticipare la “Desmontegada de le Vache” di Predazzo.

Dal 25 settembre al 3 ottobre cinque ristoranti della Val di Fiemme invitano a pregustare e ad assaporare la tradizione con la settima edizione della rassegna gastronomica “Autunno in tavola: dalla natura con gusto”. Sono il rifugio Capanna Passo Valles, il ristorante Miola di Predazzo, il ristorante Le Caore di Tesero, il ristorante La Primoteca di Predazzo e il Wine Bar & Bistrot El Molin di Cavalese che portano in tavola i sapori e colori d’autunno abbinati ai prodotti di Fiemme.

Quindi, dal 29 settembre al 3 ottobre 2021 il “Festival del Gusto di Predazzo” apre un sipario sul valore della mobilità sostenibile che consente di assaporare la “Grande bellezza” delle Dolomiti. Il Festival ci ricorda attraverso il gusto che il 2020 è stato l’Anno Nazionale del Treno Turistico e il 2021 è l’Anno Europeo delle Ferrovie, ponendo l’accento sul futuro della montagna che è legato a doppia mandata alle scelte che si faranno sulla tipologia e la qualità degli spostamenti. Promosso dal Comune di Predazzo, APT Val di Fiemme e Transdolomites, questo festival valorizza i tesori del territorio e del turismo, l’agricoltura di montagna ed il suo ruolo nella difesa della montagna. È proprio la gastronomia a rappresentare uno strumento culturale capace di sposare i prodotti locali con il paesaggio, testimoniata anche dalla collaborazione con la Strada dei formaggi delle Dolomiti.

Altre iniziative ed eventi accompagneranno alla “Desmontegada de le vache” di domenica 3 ottobre 2021. Sarà un’edizione speciale. Per evitare assembramenti non ci sarà la sfilata delle vacche come di consueto, ma la tradizione sarà evocata da una vivace sfilata di carri, fra costumi tipici, momenti di folclore e applausi per gli allevatori tornati in valle.

Il clima di festa si accende già venerdì 1 ottobre alle 21.00, al Cinema Teatro di Predazzo, con un concerto di MusicAutunno del cantautore Andrea Parodi accompagnato dalla sua band (biglietti disponibili su Primi alla Prima, servizio delle Casse Rurali).

Sabato e domenica il Festival del Gusto ospita, nella piazza principale del paese, stand enogastronomici, laboratori per bambini che raccontano di magie fatte con la panna e con la lana d Fiemme, show-cooking e il curioso Treno del Gusto con il suo viaggio gastronomico all’azienda agricola Andrea Dellantonio e il tagliere di formaggi narrato da gustare al nuovo bistrot del Caseificio Predazzo-Moena. Sempre sabato si assiste a una spettacolare sfilata di camion, corriere e veicoli da lavoro d’epoca. Inoltre, sabato, dalle 17.15, si assiste al controllo e alla timbratura delle auto storiche della decima edizione di Montagne d’Argento, auto che attraverseranno Predazzo domenica, dalle 10.15 alle 11.15, per raggiungere il passo Valles.

Domenica 1 ottobre l’evento “Ciao Ciao estate, benvenuto autunno!” prende il posto della tradizionale sfilata delle vacche, proponendo, un corteo con carri delle tradizione e un coinvolgente spettacolo itinerante a cura della compagnia teatrale La Pastiere.

Programma

VENERDÌ 1 OTTOBRE 2021

Ore 21.00, “MusicAutunno” con il cantautore Andrea Parodi e la sua band

al Cinema Teatro di Predazzo. Biglietti disponibili su Primi alla Prima, servizio delle Casse Rurali.

SABATO 2 OTTOBRE 2021

Ore 10.00, “Festival del Gusto” in piazza S.S. Filippo e Giacomo, con numerosi stand gastronomici, un autentico mercato contadino e sfiziosi laboratori.

Ore 17.00-17.45, Decima edizione della manifestazione “Montagne d’Argento” con il controllo e la timbratura delle auto storiche davanti a Cemin Sport.

Ore 12.30, Passaggio, per le vie del centro, della “Sfilata di rievocazione storica” con camion, corriere e veicoli di lavoro d’epoca.

Ore 15.00, Laboratorio per bambini “Il burro di montagna” al Museo Geologico delle Dolomiti, in piazza S.S. Filippo e Giacomo, a cura della Strada dei Formaggi delle Dolomiti.

I bimbi, a partire da 4 anni, scoprono che per fare il burro bastano una semplice bottiglia e della buona panna trentina. Insieme al casaro del Caseificio Sociale di Predazzo e Moena preparano il burro per poi gustarlo assieme a una golosa merenda (gratuito, prenotando al +39 331 924 1567)

Ore 16.30, Laboratorio per bambini “Il topolino goloso” al Museo Geologico delle Dolomiti in piazza S.S. Filippo e Giacomo, a cura della Strada dei Formaggi delle Dolomiti.

Se si parla di formaggio non può di certo mancare lui, il simpatico topolino goloso.

In compagnia di Sara e dell’Agritur Piasina, i bimbi dai 4 anni in su scoprono come si crea un simpatico topolino con la lana di razza Tingola fiemmese (gratuito prenotando al +39 331 924 1567).

Dalle 16.00 alle 18.00, “Treno del Gusto” a Predazzo, con visita all’Azienda Agricola Andrea Dellantonio. Segue una gustosa degustazione di formaggi presso il nuovo bistrot del Caseificio di Predazzo e Moena.

Ritrovo: piazza SS. Filippo e Giacomo (€ 12 adulti, € 8 bambini fino a 10 anni, su prenotazione +39 331 924 1567).

Ore 17.30, “Show cooking” con gli chef di Fiemme e i sapori del Trentino.

DOMENICA 3 OTTOBRE 2021

Ore 9.00 -18.00, “Festival del Gusto” in piazza S.S. Filippo e Giacomo, con numerosi stand gastronomici e un autentico mercato contadino.

Ore 10.00, “LanaLab: laboratori con la lana per bambini”, a cura del Muse di Predazzo, al Museo Geologico delle Dolomiti.

Scalda la tua domenica con un gioiello di lana. Un laboratorio per allenare la creatività con la lana infeltrita. (A pagamento su prenotazione al +39 331 924 1567. Target famiglie, bambini/e a partire dei 6 anni, tariffa: Intero € 3,00, ogni secondo bambino/a € 2,00).

Ore 09.30-10.15 circa, decima edizione di “Montagne d’Argento” con il passaggio delle auto storiche a Predazzo sul tracciato che raggiunge passo Valles.

Ore 11.00, “Ciao ciao estate, benvenuto autunno!”, simbolico ritorno dai pascoli degli allevatori e dei loro animali, sfilata per le vie del centro con carri della tradizione. Animazione e spettacolo itinerante a cura della compagnia La Pastière.

Ore 12.30, Stand, degustazioni, aperitivi e specialità gastronomiche.

IL FESTIVAL DEL GUSTO VUOLE UN FUTURO SOSTENIBILE

Il Festival del Gusto di Predazzo nel 2019 è stato portato ad esempio dal pluristellato Hans-Peter Niederkolfer, durante l’importante convegno di Rimini dedicato alla qualità del vivere. Niederkofler ha citato l’evento di Predazzo come buon esempio per promuovere la qualità della vita negli ambienti di montagna.

Anche il coltivare la memoria storica è una buona pratica per riflettere su questo tema.

Ha questo scopo il progetto del Museo diffuso alla memoria della Ferrovia Ora-Predazzo, a cui si è appena affiancata la proposta di un museo diffuso da Trento-Lavis, Val di Cembra, Fiemme, Moena, che segue i binari del progetto Stern&Hafferl della tramvia Lavis-Moena da percorrere, in futuro, a piedi o in bicicletta.

AUTUNNO IN TAVOLA DALLA NATURA CON GUSTO

25 settembre – 3 ottobre 2021

7° edizione della rassegna gastronomica ispirata ai sapori d’autunno, ai profumi del bosco, alle essenze della natura, ai prodotti a Km 0 dalla Val di Fiemme e dal Trentino.

Rifugio Capanna Passo Valles

Loc. Passo Valles, 2

Tel . +39 0437 599136 – 0437 507326 | www.passovalles.com

Fusilloni Matt Monograno Felicetti con finferle e castagne

€12,00

Ristorante Miola, Predazzo

Loc. Miola, 1

Tel. +39 0462 936603, Cell. +39 340 376 1958 | www.ristorantemiola.com

“Cavoli nostri”

Zuppa di patate e cavoli della val di Fiemme con crostone di canapa al puzzone di malga

€ 10,00

Le Caore Ristorante Bar B&B, Tesero

Loc. Stava, 31

Tel. +39 0462 814679 | www.lecaore.it

Polenta o canederli con crauti costine salmistrate Cotechino e formaggio di malga

€ 16,00/18,00 bevande escluse.

Ristorante La Primoteca, Predazzo

Corso Dolomiti, 45/a

Tel. +39 0462 502223

Tagliolini Paglia E Fieno Fatti In Casa Con Porcini, Fior Di Latte e Bocconcini di Salmerino Bio di Predazzo

Accompagnamento Di Calice Di Muller Cantina Cembra.

€ 15,50

El Molin Wine Bar & Bistrot, Cavalese

Via Muratori 6

Cell. +39 379 185 9555 | www.elmolinwinebar.com

Tartare di Manzo con Crema di Zucca, Blu 61 e cialde di Rafano. In abbinamento la Birra Rossa della Val di Fiemme.

€ 22,00

* Tutte le attività sono organizzate e proposte nel rispetto delle normative anti Covid in vigore. Per questo motivo la TRADIZIONALE SFILATA NON SI SVOLGERÀ COME DI CONSUETO.

