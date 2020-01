ONDA CIVICA TRENTINO * TERRITORIO: « WORKSHOP “UNA NUOVA ALLEANZA PER UNA VAL DI SOLE SOSTENIBILE”, OCCASIONE PERSA PER DIMOSTRARE DI ESSERE FORZA DEL CAMBIAMENTO »

Workshop “Una nuova alleanza per una Val di Sole sostenibile” un altra occasione persa per dimostrare di essere una forza del cambiamento.

Vedere l’invito ad un Workshop in merito ad una gestione territoriale agricola ed agroalimentare sostenibile non può che far piacere ma come ha ben sottolineato l’ex Presidente della Sezione Trentina di Italia Nostra, Salvatore Ferrari, lascia davvero perplessi nel constatare che nessun relatore invitato a parlare rappresenti il mondo della salvaguardia ambientale.

Una giornata in cui sono rappresentati politici, istituzioni pubbliche e aziende imprenditoriali lascia davvero poco spazio alla speranza che vengano almeno ascoltate tutte le parti in gioco.

E questo dovrebbe essere lo spirito nuovo, innovativo, rivoluzionario della politica del cambiamento.

Si continua con il tradimento delle promesse elettorali che dell’ambiente avevano fatto la parola d’ordine e che invece ora in nome del compromesso e dell’opportunità politica preferiscono dare maggio evidenza a politici ed aziende interessate.

Quegli stessi politici responsabili dell’aver classificato il Trentino al secondo posto in italia per uso di pesticidi.

Non una scelta del cambiamento ma della conservazione!

Concordiamo in pieno con la proposta del dott. Ferrari di annullare l’evento per riproporlo in modo più serio e democratico.