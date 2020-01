COMUNE RIVA DEL GARDA * SCOMPARSA GEORG STOLLE: « IL PRIMO FEBBRAIO BANDIERE A MEZZ’ASTA E RINTOCCHI DELLA RENGA »

Georg Stolle: bandiere a mezz’asta e rintocchi della Renga. Sabato primo febbraio, giorno del funerale del cittadino onorario di Riva del Garda Georg Stolle, le bandiere del municipio -tra cui quella della città di Bensheim- saranno esposte a mezz’asta in segno di lutto, mentre l’inizio del funerale, in programma alle ore 13 nella Stadtkirche Sankt Georg di Bensheim, sarà salutato per cinque minuti dai rintocchi della Renga, la campana della torre civica Apponale.

Georg Stolle, sindaco della città gemellata di Bensheim dal 1972 al 2002 e recentemente insignito della cittadinanza onoraria di Riva del Garda, conferita dal Consiglio comunale con voto unanime nella seduta del 27 maggio scorso, è scomparso nella notte di domenica 19 gennaio all’età di 81 anni. Nel 1988 assieme all’allora sindaco di Riva del Garda Enzo Bassetti ha dato avvio al percorso per raggiungere il gemellaggio tra la città tedesca e Riva del Garda, che fu poi formalizzata con due distinte cerimonie ufficiali: il 15 ottobre 1988 a Bensheim e il 22 aprile 1989 a Riva del Garda (ultima foto in basso). Georg Stolle ha inoltre promosso la fondazione dell’associazione tedesca «Freundeskreis Bensheim – Riva del Garda», alla quale è sempre rimasto legato. Nel dicembre 2002 Georg Stolle è stato nominato sindaco onorario della città di Bensheim.

In occasione della celebrazione per il trentennale del gemellaggio, avvenuta nel 2018 a Bensheim, gli attuali sindaci di Riva del Garda Adalberto Mosaner e di Bensheim Rolf Richter hanno condiviso l’iniziativa di concedere la cittadinanza onoraria al Georg Stolle. La relativa delibera del Consiglio comunale di Riva del Garda motiva il conferimento «quale particolare segno di riconoscimento della comunità di Riva del Garda per l’impegno profuso con dedizione e cortesia per trent’anni nella valorizzazione del gemellaggio tra la città di Bensheim e quella di Riva del Garda, per il suo positivo operato in ambito sociale e politico e per il suo pensiero europeista».

La cerimonia di conferimento si è tenuta domenica 29 settembre a palazzo Martini (seconda foto dall’alto), nell’ambito della cerimonia del 30° anniversario della firma del gemellaggio tra Riva del Garda e Bensheim, quando i sindaci Adalberto Mosaner e Rolf Richter firmarono il documento che rinnovava l’amicizia tra le due città.

La foto a colori si riferisce alla cerimonia dello scorso 29 settembre a Palazzo Martini.