APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * STRADEEJAY: « LA DANCING NIGHT IDEATA DAGLI SPEAKER DI RADIO DEEJAY MARCHESI E MAINARDI, PIAZZA SISSI (27/12) »

14.28 - giovedì 21 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Mercoledì 27 dicembre piazza Sissi si trasforma in dancefloor con l’evento organizzato da Andrea Marchesi e Michele Mainardi di Radio Deejay: sul palco i disc jockey che hanno fatto la storia delle notti danzanti nella perla delle Dolomiti. Giù la puntina, su il volume: Madonna di Campiglio balla con StraDeejay, la dancing night ideata dagli speaker di Radio Deejay Andrea Marchesi e Michele Mainardi. Mercoledì 27 dicembre dalle ore 21.30 il maxi palco allestito in piazza Sissi diventa consolle da discoteca per la reunion dei dj resident che hanno fatto la storia dei locali della perla delle Dolomiti: sotto i riflettori si alternano Alberto Beltrami, romano di nascita e campigliano di adozione, animatore delle notti in mitiche disco come il Green Night e lo Stork; Frankie P (al secolo Paolo Franchi) e Dj Ciuffo (all’anagrafe Stefano Canini), protagonisti di un set back to back che condensa l’esperienza maturata lungo la traiettoria ‘ballerina’ dai grandi locali della Romagna ai club dolomitici; Lori B, nome d’arte di Lorenzo Bosi, parmense divenuto habituè delle serate in pista da ballo nella zona del Brenta, dal Des Alpes al Piano 54, dal Cliffhanger allo Chalet Fiat, attuale Chalet Spinale; Alex The Voice, nome storico in Val Rendena, dj, vocalist e organizzatore di eventi, affiancato dal figlio d’arte Simone Quai, esponente dell’ultima generazione di disc jockey. Alex The Voice è oggi anche direttore artistico del Lab Apres Ski a Campiglio dove Simone Quai è dj resident.

StraDeejay anima la stagione invernale di Madonna di Campiglio mettendo in movimento ogni angolo del centro cittadino. Mettendo in fila le tracklist dei dj in consolle si ricompone una vera e propria enciclopedia della musica da ballo, dalla disco music targata Settanta di Gloria Gaynor e Bee Gees alla wave Eighties di New Order e The Cure, dalla commerciale anni Novanta di Corona e Snap! alla dance della generazione Duemila di Bob Sinclar e David Guetta. Fino ai giorni nostri, con hit radiofoniche che ondeggiano fra i tropicalismi reggaeton e le sonorità da clubbing dell’EDM.

Marchesi e Mainardi, alias Andy & Mike, non solo ideatori ma anche direttori artistici e presentatori di StraDeejay, spiegano: “L’obiettivo è trasformare piazza Sissi in una grande discoteca per uno show intergenerazionale, capace di far ballare nonni e nipoti l’uno accanto all’altro. Grazie alla straordinaria esplorazione sonora dei disc jockey in scena, il pubblico potrà riscoprire e rivivere quasi cinquant’anni di storia della musica da ballo». La partecipazione a StraDeejay è gratuita e aperta a tutti. Le immagini delle esibizioni, alternate a fotografie storiche scattate nelle discoteche campigliane, saranno proiettate in tempo reale su un maxi led wall alle spalle del palco.

E in più… Dal 26 al 30 dicembre Radio DeeJay trasmetterà in diretta da Madonna di Campiglio: tra le 7.00 e le 10.00 con Rudy Zerby e dalle 17.00 alle 19.00 con Andrea & Michele; dal 2 al 5 gennaio 2024, dalle 15.00 alle 17.00, con Gianluca Gazzoli. Infine, il 31 dicembre, il centro di Madonna di Campiglio ospiterà il conto alla rovescia per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, con tanta musica e divertimento insieme ad Andrea & Michele.