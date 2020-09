COMUNE DI TRENTO * “TAXI ROSA“: « I BUONI SONO RISERVATI A TUTTE LE DONNE CON PIù DI 16 ANNI CHE VIAGGIANO SOLE O ACCOMPAGNATE »

Usufruibili per tutte le 24 ore i buoni per i “taxi rosa”. E’ valida fino a fine anno la convenzione per i “taxi rosa” – stipulata tra il Comune di Trento e i tassisti – che allarga la fascia oraria di fruizione di buoni sconto di 5 euro a tutta la giornata (h24).

I buoni sono riservati a tutte le donne con più di 16 anni che viaggiano sole o accompagnate da altre donne e/o minori per tratte in partenza e/o in arrivo nel Comune di Trento entro un raggio di 50 chilometri.

I buoni – fruibili da tutte le donne a prescindere dalla residenza – potranno essere ritirati in blocchetti da 5 presso la portineria del Servizio Sviluppo Economico, studi e statistica in via Alfieri 6 – piano terra (orario: lun. mar. mer. ven. 8 -12; gio. 8 -16), previa esibizione di un documento di identità valido. Qualora il ritiro di questi buoni nominativi dovesse avvenire da parte di un soggetto diverso da quello fruitore del servizio, egli dovrà esibire la fotocopia della carta d’identità del beneficiario.