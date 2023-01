CCIAA – BOLZANO * ATTIVITÀ 2023: « PRESIDENTE EBNER, « VALORIZZARE LE GIOVANI GENERAZIONI E GESTIRE LA CARENZA DI PERSONALE SPECIALIZZATO, PER IL FUTURO DELL’ECONOMIA »

16.22 - martedì 10 gennaio 2023

Camera di commercio di Bolzano: le grandi sfide rappresentate dagli elevati prezzi dell’energia e dalla carenza di personale specializzato. L’economia altoatesina è chiamata ad affrontare sfide considerevoli come l’aumento dei prezzi dell’energia e la carenza di personale specializzato. Nell’ambito di una conferenza stampa, tenutasi nella giornata odierna, la Camera di commercio di Bolzano ha presentato ai media il programma di attività per il 2023.

“Il futuro dell’economia e il benessere sociale dipendono dalla valorizzazione delle giovani generazioni e dalla gestione della carenza di personale specializzato. La Camera di commercio di Bolzano si è impegnata a fare delle scelte consapevoli in tal senso creando un proprio Talentcenter, dedicato ai giovani, che funga da strumento di orientamento per la definizione del proprio percorso professionale”, ha affermato Michl Ebner, Presidente della Camera di commercio di Bolzano. L’inaugurazione del Talentcenter è prevista per giugno 2023.

Il tema dell’anno scelto dalla Camera di commercio ha come protagonisti le giovani generazioni. Infatti, i tre Incontri di inizio anno previsti per il 2023 sono dedicati proprio a loro. Il primo dei tre incontri si terrà domani (11 gennaio) presso la ditta duka Spa a Bressanone. Seguirà un secondo incontro il 16 gennaio presso il panificio Eisenstecken a Caldaro e infine l’ultimo incontro avrà luogo il 18 gennaio presso la ditta Brida a Tirolo. Tutti e tre gli incontri inizieranno alle ore 18:00. L’iscrizione agli eventi può essere effettuata tramite il sito www.camcom.bz.it.

“L’aumento dei prezzi dell’energia, la carenza di personale specializzato e le difficoltà generiche legate alla ricerca del personale, gravano sempre più sulle imprese altoatesine e hanno effetti negativi sugli sviluppi economici. Attraverso la sua gamma di servizi, la Camera di commercio supporterà l’economia locale nell’affrontare questa situazione”, commenta Alfred Aberer, Segretario generale della Camera di commercio di Bolzano.

Per il 2023, il reparto Impresa digitale – PID supporta le aziende mettendo a disposizione informazioni e fornendo consulenze su argomenti che spaziano dalla transizione digitale alla cultura della sostenibilità nell’impresa. Oltre a ciò, le tematiche del risparmio energetico, dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili saranno degli aspetti chiave nel processo di sensibilizzazione delle aziende.

La Camera di commercio continua a essere un punto di riferimento anche per l’erogazione di sevizi digitali (firme digitali, SPID, fatturazione elettronica, portale online appalti pubblici, tachigrafo, SUAP, eccetera).

Il reparto Sviluppo d’impresa offre tutta una serie di prestazioni quali informazioni introduttive, consulenze preliminari, colloqui di orientamento, consulenze mirate, manifestazioni varie, materiale informativo e gestione dei contatti. Tali prestazioni rappresentano un supporto utile e immediato in tutte le fasi dello sviluppo d’impresa.

Il cambiamento demografico e la concorrenza nell’individuare i talenti richiedono nuovi approcci per la gestione del personale. Pertanto, il WIFI, il servizio per la formazione e lo sviluppo del personale della Camera di commercio, oltre a corsi di formazione continua su argomenti proposti in passato e attuali, ha previsto eventi sul tema “Affrontare con successo la carenza di personale qualificato”. L’offerta formativa sarà esaustiva e preparerà alle sfide del futuro. Per le imprese altoatesine diverse iniziative di formazione continua attive nell’ambito di programmi nazionali sono gratuite.

Nel 2023 anche l’IRE – Istituto di ricerca economica si impegnerà attivamente ad affrontare il tema dell’anno dedicato ai giovani. Lo farà sia attraverso uno studio dedicato sia con la serie di eventi dal titolo “Laboratorio sul futuro dell’Alto Adige”. In particolare, l’attenzione sarà rivolta alla visione e alle aspettative dei giovani altoatesini nei confronti del mondo del lavoro. Inoltre, verrà analizzato il tema della sostenibilità in relazione ai prodotti di qualità altoatesini e verranno elaborati scenari futuri per lo sviluppo economico dell’Alto Adige. Ulteriori iniziative dell’IRE saranno atte a promuovere il dialogo tra il mondo della scuola e quello del lavoro.

In collaborazione con la Ripartizione provinciale Lavoro, la Camera di commercio istituirà il nuovo sportello “Work in Alto Adige” per supportare le aziende nell’assunzione e nelle strategie volte al mantenimento dei dipendenti. A tal fine è previsto un primo pacchetto di misure. L’attenzione si concentrerà sui seguenti ambiti di intervento: aumentare l’attrattività dei datori di lavoro, sfruttare meglio il potenziale dei dipendenti esistenti nonché istituire un “Welcome service” e creare una cultura di benvenuto per i nuovi dipendenti provenienti dall’estero.

Per quanto riguarda la circolazione delle merci, la Camera di commercio continuerà a operare d’intesa con le Camere di commercio italiane e tedesche nonché con le Camere per l’economia e le associazioni per favorire l’accessibilità al nostro Paese.

L’osservatorio per la semplificazione amministrativa della Camera di commercio persegue l’obiettivo di ridurre gli oneri burocratici puntando alla digitalizzazione e alla semplificazione amministrativa. A tal proposito, le cittadine e i cittadini possono inviare i propri suggerimenti direttamente all’indirizzo e-mail burocrazia@camcom.bz.it.