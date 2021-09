APT GARDA DOLOMITI SPA * PONALE RIVA DEL GARDA – CHIUSURA TEMPORANEA: « MICRO DISTACCAMENTO DELLA ROCCIA, IL PERCORSO VERRÀ RIAPERTO AL PUBBLICO NELLA MATTINATA DI SABATO 11 SETTEMBRE »

L’APT Garda Dolomiti annuncia la chiusura temporanea della Ponale. A causa di un micro distaccamento della roccia avvenuto sul sentiero del Ponale di Riva del Garda, il percorso interessato verrà chiuso per una manutenzione straordinaria fino a sabato mattina. L’Apt Garda Dolomiti comunica che il sentiero del Ponale resterà chiuso temporaneamente a causa di un micro distaccamento della roccia avvenuto lungo in percorso. Sul sentiero sono al momento in corso lavori di rimozione e manutenzione straordinaria.

Il percorso verrà riaperto al pubblico nella mattinata di sabato 11 settembre 2021.