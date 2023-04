UDC – TRENTINO ALTO ADIGE * PROVINCIALI 2022: « CAPOLISTA CRISTINA FLAIM, POSITIVO IL RISCONTRO CHE STIAMO REGISTRANDO »

20.21 - venerdì 14 aprile 2023

Non possiamo non dirci lieti per il positivo generale riscontro che registriamo da stamane sulla scelta del Direttivo Regionale e del Segretario Nazionale on. Lorenzo Cesa di indicare fin da subito la capolista trentina per le Provinciali del 22 ottobre nella persona della dott.sa Cristina Flaim.

Laureata in Economia ed in Legge, grande esperienza professionale, attenzione ai temi sociali, credente e madre senza necessità di gridarlo, Cristina ha ricordato ai troppi autonomisti un tanto al kilo, che l’Autonomia so difende nella sua concretezza. Chi ha svenduto le Fondazioni Bancarie o ha barattato il Futuro dei propri figli per un piatto di lenticchie può far prediche a chi ancora lo ascolta.

Serve RICOSTRUIRE e serve CORAGGIO