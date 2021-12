APSS TRENTINO * COVID: « FESTIVITÁ NATALIZIE, FONDAMENTALE DISINFETTARE LE MANI E LIMITARE I COMMENSALI AD UN MASSIMO DI 10 PERSONE »

8:55 - 25/12/2021

Vista l’attuale situazione epidemiologica in peggioramento è importante seguire alcune indicazioni di base per poter comunque trascorrere il più serenamente possibile queste festività natalizie.

I contagi sono in aumento soprattutto nelle fasce d’età più giovani e con maggiori relazioni sociali. È quindi fondamentale che le persone con sintomi similinfluenzali (tosse, raffreddore, congiuntivite, mal di testa etc.) evitino di partecipare a pranzi e cene con amici e parenti. Al momento dell’incontro è bene limitare baci e abbracci, soprattutto in presenza di persone anziane e fragili. Per i pranzi e le cene è utile rispettare queste raccomandazioni:

• disinfettare le mani prima di entrare in una casa dove si è ospiti e prima di mettersi a tavola;

• limitare i commensali ad un massimo di 10 persone (seduti se possibile a distanza di un metro l’uno dall’altro);

• tenere se possibile bambini e ragazzi separati o lontani dagli anziani e persone fragili (magari con un tavolo a parte);

• utilizzare la mascherina anche negli ambienti chiusi togliendola solo quando si mangia;

• arieggiare la stanza almeno ogni 20 minuti per favorire il ricircolo dell’aria (se non è possibile tenere sempre due finestre leggermente aperte).

In generale è bene prestare particolare attenzione ai contatti con parenti e amici che vengono da altri territori e di cui non si conoscono eventuali contatti. Si ricorda infine che un tampone negativo su un soggetto asintomatico non dà certezza ed è quindi necessario mantenere sempre tutte le norme di comportamento anti contagio.