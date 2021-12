PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 24 DICEMBRE / 403 NUOVI CONTAGI / ZERO DECESSI / SCENDE IL NUMERO DEI PAZIENTI RICOVERATI »

17:00 - 24/12/2021

Coronavirus: dal bollettino del 24 dicembre 2021. 403 nuovi contagi, zero decessi, scende il numero dei pazienti covid ricoverati.

Giornata di tregua dal punto di vista dei decessi ma non così per i contagi che oggi contano altri 403 positivi. Lo evidenzia il bollettino dell’Azienda sanitaria che annota anche una flessione del numero dei ricoverati in ospedale, al momento a quota 118. Intanto la campagna vaccinazioni stamattina ha registrato un totale pari a 977.426 somministrazioni, comprese 388.935 seconde dosi e 158.255 terze dosi.

Nel dettaglio, ieri sono stati tanti analizzati 1.117 tamponi molecolari che hanno individuato 116 nuovi casi positivi e confermato 167 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi ieri sono stati 9.496, dei quali 287 sono risultati positivi.

Le fasce di età più esposte risultano essere quelle fra i 19 e 39 anni (160 nuovi contagi) e fra 40 e 59 anni (99 nuovi contagi).

53 le classi in quarantena. Sul fronte dei guariti il numero riportato oggi è pari a 178, per un totale di 52.655.

118, come accennato, il numero di pazienti ricoverati in ospedale, comprese 22 persone che si trovano ancora in rianimazione. Ieri i nuovi ricoveri sono stati 12, ma le dimissioni 15.