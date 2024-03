ANM * REPLICA A CAMERE PENALI CALABRESI: « CONVINTA E PIENA SOLIDARIETÀ AI COLLEGHI »

12.03 - domenica 3 marzo 2024

ANM REPLICA A CAMERE PENALI CALABRESI: CONVINTA E PIENA SOLIDARIETA’ A COLLEGHI

La nota della Giunta esecutiva centrale Anm dopo gli attacchi rivolti alla magistratura

La Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati interviene sul comunicato delle Camere penali calabresi: “Si parla di ‘Menti devastate dal cancro del sospetto’, ‘fanatismo belligerante’, ‘macchina infernale del processo dell’innocente’, ‘processo imbastito senza prove’. Queste sono solo alcune delle parole rivolte dalle Camere penali calabresi contro i giudici e pubblici ministeri di Catanzaro. Voce dal sen fuggita, verrebbe da dire, invettive livorose che travisano quella che è la fisiologia del processo (qual è un’assoluzione in appello che ribalta il verdetto di primo grado) con la patologia”, afferma la Giunta in una nota.

“Ciò che stupisce – prosegue la Gec – è che simili parole provengano da addetti ai lavori e dunque da chi, per conoscenza delle regole del processo e per deontologia professionale, non dovrebbe abbandonarsi, nei confronti di magistrati, a offese tanto gratuite quanto insensate, non esenti da toni vagamente intimidatori (‘pugni serrati’, ‘tensione che non di scioglie’, ‘non dimenticheremo’). Ai colleghi degli uffici giudiziari di Catanzaro, che certo continueranno ad esercitare serenamente le funzioni del loro ufficio, va la nostra convinta e piena solidarietà”.