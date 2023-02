TECNOCASA * COMPRAVENDITE: « A TRENTO IL 64,3% ACQUISTA LA PRIMA CASA / IL 35,7% PER INVESTIMENTO / IL 50% VENDE PER REPERIRE LIQUIDITÀ »

11.37 - giovedì 16 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In Trentino-Alto Adige il 72,7% i compratori sono coppie e famiglie. A Trento gli acquirenti con meno di 45 anni compongono il 77,5% del mercato. L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite realizzate attraverso le proprie agenzie attive in Trentino Alto Adige nel 2022. Il 55,8% delle compravendite ha riguardato l’abitazione principale, il 21,7% acqusti di case vacanza e nel 22,5% dei casi si è trattato di acquisti per investimento. Rispetto a un anno fa si nota una contrazione degli acquisti di casa vacanza e un aumento di quelli per investimento. Per quanto riguarda i proprietari nel 56,3% dei casi hanno venduto per migliorare la qualità abitativa, nel 39,5% dei casi per reperire liquidità e nel 4,2% dei casi per trasferirsi in un altro quartiere oppure in un’altra città. In Trentino Alto Adige il 72,7% degli acquirenti sono coppie e famiglie, mentre nel 27,3% dei casi si tratta di single. I giovani tra 18 e 34 anni rappresentano il 29,5% delle compravendite in aumento del 10,3% , a seguire la fascia di età tra 45 e 54 anni che rappresenta il 25,3%. La tipologia più compravenduta in Trentino Alto Adige è il trilocale con il 35% delle scelte, percentuale in diminuzione rispetto a un anno fa. Aumenta, invece, la percentuale dei due locali che passa da 19,6% a 26,4%.

Entrando nel dettaglio, a Trento si può notare che il motivo predominante della compravendita è l’acquisto dell’abitazione principale (64,3%), ma è alta anche la percentuale di acquisti per investimento che si attesta al 35,7%. Per quanto riguarda il motivo della vendita a Trento si vende principalmente per reperire liquidità (50%) e per migliorare la qualità abitativa (42,9%).

Entrando nel dettaglio, a Trento si può notare che il motivo predominante della compravendita è l’acquisto dell’abitazione principale (64,3%), ma è alta anche la percentuale di acquisti per investimento che si attesta al 35,7%. Per quanto riguarda il motivo della vendita a Trento si vende principalmente per reperire liquidità (50%) e per migliorare la qualità abitativa (42,9%).

A Trento gli acquirenti con meno di 45 anni compongono il 60% del mercato. A comprare sono soprattutto famiglie e coppie (78,6%), mentre i single si attestano al 21,4%.

La tipologia più compravenduta a Trento è il bilocale con il 30% delle preferenze.