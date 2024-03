QUESTURA DI TRENTO * ORSI CASTELLER – MANIFESTAZIONE “CENTO PER CENTO ANIMALISTI, « ATTIVISTI INCATENATI? DENUNCIÀTI PER “INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO” »

11.37 - domenica 3 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Questura di Trento rende nota la posizione nei confronti degli attivisti dell’organizzazione “Cento per cento animalisti”, che ieri (sotto la notizia) hanno manifestato a Trento all’area “Casteller” di proprietà della Provincia autonoma di Trento.

«Saranno denunciati per l’attività di incatenamento ai cancelli da loro organizzato nei pressi della riserva, azione che ha impedito l’accesso ai mezzi della Forestale», precisano dalla Questura, evidenziando come «Nessuno ha chiesto loro una “tregua” o un “Patto di non belligeranza”, dato che la Polizia di Stato non è belligerante con nessuno».

La Questura di Trento comunica infine che dagli attivisti «Non è arrivato alcun tipo di preavviso circa un Sit-in al Muse di Trento per il giorno 17 e quello che l’organizzazione dà per scontato -facendo finta di avere avuto assunto accordi con noi- non risponde al vero».