AMBROSI (FDI – TRENTINO) * VACCINAZIONI: « REAZIONI AVVERSE PER LE DONNE, IMPORTANTI LA RICERCA ED IL MONITORAGGIO CAPILLARE SUL TERRITORIO PROVINCIALE »

Reazioni avverse dei vaccini per le donne – Ambrosi (Fratelli d’Italia): “Importanti la ricerca e il monitoraggio capillare e costante sul territorio provinciale”.

La risposta dell’Assessore alla Salute alla mia domanda posta durante il Question time mette in luce il buon lavoro dell’Azienda Sanitaria nel raccogliere segnalazioni di donne che hanno manifestato disturbi del ciclo mestruale in seguito alla vaccinazione. Effetti che sono stati segnalati e rilevati, come dichiarato dall’Assessore stesso in aula in risposta alla mia interrogazione, anche nella nostra Provincia di Trento. La campagna vaccinale sta dando risultati positivi nel frenare l’epidemia, ma è doveroso valutare con serietà e attenzione potenziali effetti collaterali dei vaccini.

Troppo spesso assistiamo a una battaglia fra fazioni e ideologie diametralmente opposte su questo tema, che però è quanto mai distante da ciò che rappresenta il metodo scientifico moderno, basato su dubbio, falsificabilità e non certo su assunti dogmatici e indiscutibili. Per questo, ad esempio, recentemente i National Institutes of Health statunitensi hanno avviato una ricerca da 1,67 milioni di dollari che vedrà coinvolte le maggiori università americane ed un campione di 500.000 donne per confrontare i tassi di variazione mestruale nelle popolazioni vaccinate rispetto a quelle non vaccinate, stabilendo quindi potenziali nessi di causalità. Ricerche di questo tipo, insieme all’attenzione delle istituzioni sono fondamentali soprattutto in un’ ottica di buona riuscita della campagna vaccinale.

C’è infatti bisogno di trasparenza e non di considerare alcuni argomenti un tabù, indagando a fondo sui report relativi ai cambiamenti mestruali post iniezione per non alimentare paure in tante donne che attualmente sono turbate da informazioni confuse e poco chiare. Per questo motivo mi appello alle ragazze e alle donne trentine affinché non siano titubanti nel comunicare prontamente variazioni del ciclo mestruale tramite il portale www.vigicovid.it.

*

Cons. Alessia Ambrosi

*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

(Articolo 155 del Regolamento interno)

Potenziali problematiche causate dal vaccino per le persone di sesso femminile

Sono giunte alla sottoscrivente alcune segnalazioni da parte di persone di sesso femminile a cui è stato inoculato il vaccino anti-Covid. Queste donne e ragazze evidenziano l’insorgenza di problematiche e reazioni avverse che hanno fatto seguito alla vaccinazione, in particolar modo legate a disturbi e cambiamenti del ciclo mestruale, fra cui sono state segnalate interruzioni e sanguinamenti improvvisi, prolungati e più dolorosi del normale, oltre al “doppio ciclo”, ovvero la comparsa del ciclo mestruale con una frequenza maggiore. Appurati i risultati positivi derivanti dalla campagna vaccinale, è al tempo stesso doveroso che potenziali effetti collaterali siano monitorati ed approfonditi, come raccomandato dall’Ema.

Ciò premesso, si interroga la Giunta provinciale per sapere se vi sia una capillare attività di monitoraggio su tutto il territorio provinciale per le criticità evidenziate dalle persone di sesso femminile in seguito alla vaccinazione, e se l’Azienda sanitaria sia al corrente delle citate reazioni avverse, e nello specifico quali e quanti eventi avversi siano stati registrati e quali e quanti approfonditi con ulteriori indagini cliniche.

Cons. Alessia Ambrosi