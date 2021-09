ALPITRONIC MIT ERSTER ELEKTROBETRIEBENER UNTERNEHMENSFLOTTE VON SPARKASSE-AUTOS * ALPITRONIC CON LA PRIMA FLOTTA AZIENDALE ELETTRICA DI SPARKASSE

Alpitronic punta su veicoli ecologici e dispone ora di un parco di veicoli elettrici Sparkasse Auto. Recentemente è avvenuta la consegna ufficiale della prima di una serie di oltre dieci auto elettriche che la Banca mette a disposizione dell’azienda con la formula di Noleggio a Lungo Termine.

L’azienda altoatesina, leader nello sviluppo di sistemi elettronici si è dotata ora di un parco veicoli elettrici di Sparkasse Auto. Per la Banca si tratta della prima consegna di un parco auto interamente costituito da veicoli elettrici in forma di Noleggio a Lungo Termine. Sparkasse ha recentemente rafforzato il servizio di Noleggio a Lungo Termine promosso con il proprio marchio SPARKASSE AUTO. A tale scopo è stata siglata una partnership strategica con Autosystem S.p.a., società specializzata in questo settore. Nell’ambito della sua gamma di servizi e prodotti ecologici “Sparkasse Green”, la Banca offre anche veicoli ecologici, ossia elettrici.

Il team di alpitronic S.r.l. è composto da appassionati ingegneri con esperienza in diversi settori come l’automotive, l’aerospaziale e l’elettronica industriale. Oltre un terzo dei circa 200 dipendenti sono sviluppatori e si occupano della progettazione di prodotti propri e di terzi. Accanto alla specializzazione nello sviluppo di hardware e software elettronici nel settore automobilistico, dal 2017 alpitronic si occupa dello sviluppo, della produzione e della vendita a livello mondiale di colonnine di caricamento rapido DC scalabili (High-Power-Charger) per veicoli elettrici. Questi prodotti con il marchio hypercharger® si contraddistinguono in particolare per l’affidabilità, il footprint compatto, il design all’avanguardia e sono attualmente in grado di erogare da 75kW a 300kW, a seconda della modularità. L’hypercharger è divenuto nel frattempo il prodotto di punta, altamente competitivo dell’azienda. alpitronic fornisce clienti locali e nazionali come Alperia, VION, Enel e Edison, ma anche grandi aziende internazionali come EnBW, E.ON, Fastned, BP-Aral, BMW e Aldi.

“Grazie alla stretta collaborazione con Sparkasse e alla sua soluzione Noleggio a Lungo Termine, la nostra azienda ha potuto compiere un ulteriore passo importante verso l’elettromobilità e dotare tempestivamente il proprio parco veicoli di auto elettriche. Siamo fiduciosi che questo tipo di soluzione offra anche un’interessante alternativa per altre aziende che già oggi desiderano anticipare il futuro, dotandosi di una flotta aziendale ecologica,” dichiara Andreas Lastei, Business Development Manager di alpitronic.

“In un momento in cui le esigenze di mobilità stanno cambiando, il nostro obiettivo è supportare in maniera ottimale i nostri Clienti. Con il Noleggio a Lungo Termine ci stiamo muovendo verso il futuro della mobilità; il servizio attrae sempre più privati e aziende. Si tratta di una soluzione di mobilità che solleva il cliente dagli oneri e dalle incombenze di possedere un’auto” spiega Pasquale Fusco, Responsabile Imprese di Sparkasse.

“Il Noleggio a Lungo Termine è sempre più richiesto anche dai nostri clienti aziendali, anche da quelli che optano per veicoli ecologici. I vantaggi sono molti: percezione positiva del marchio aziendale, minori costi di gestione e incentivi finanziari legati; le opportunità per le imprese che desiderano passare a una flotta aziendale con veicoli elettrici sono molto più numerose,” aggiunge Carmen Kerschbaumer, Responsabile Imprese Area Bolzano, Val Isarco, Gardena.

Privati e aziende scelgono la formula del Noleggio a Lungo Termine come alternativa flessibile all’acquisto o al leasing di un veicolo. Uno dei principali vantaggi è di guidare un’auto nuova senza doversi preoccupare della riduzione del valore e dei costi di manutenzione. Il canone mensile comprende, infatti, immatricolazione, bollo, assicurazione, manutenzione, revisione, servizio di assistenza stradale e molto altro ancora.

Sparkasse Auto è un marchio registrato della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a.

Consegna ufficiale della prima di minimo 10 veicoli elettrici di Sparkasse-Auto presso la sede di alpitronic. Nella foto da sin. a ds. Armando De Ros (Direttore Commerciale Autosystem), Susanne Lintner (Executive Assistant alpitronic), Andreas Lastei (Business Development Manager alpitronic) Paul Peter Pfeifhofer (Chief Financial Officer alpitronic), Mirco Bolognese (Consulente Imprese Sparkasse), Carmen Kerschbaumer (Responsabile Area Imprese Bolzano/Val Isarco/Gardena) e Pasquale Fusco (Responsabile Imprese Sparkasse).

***

Alpitronic setzt auf umweltfreundliche E-Fahrzeuge und verfügt nun über einen Elektrofuhrpark von Sparkasse-Autos. Kürzlich erfolgte die offizielle Übergabe des ersten der vorerst zehn Elektroautos, welche die Sparkasse dem Unternehmen in Form einer KFZ-Langzeitmiete zur Verfügung stellen wird.Das Südtiroler Vorzeigeunternehmen hat seinen Fuhrpark mit elektrobetriebenen Sparkasse-Autos aufgerüstet. Für die Sparkasse handelt es sich um die erste Übergabe einer gänzlich aus Elektroautos bestehenden Unternehmensflotte in Form einer KFZ-Langzeitmiete. Die Sparkasse hat das Angebot für die KFZ-Langzeitmiete, welches mit der eigenen Marke SPARKASSE AUTO promotet wird, erst kürzlich erweitert, indem sie eine strategische Partnerschaft mit der in diesem Bereich spezialisierten Gesellschaft Autosystem AG eingegangen ist. Im Rahmen ihrer umweltbewussten Dienstleistungs- und Produktpalette „Sparkasse Green“ bietet die Bank auch grüne, sprich elektrobetriebene Fahrzeuge an. Das Team von alpitronic GmbH besteht aus progressiv leidenschaftlichen Ingenieuren mit Erfahrung in verschiedenen Bereichen wie Automotive, Aerospace und Industrieelektronik. Über ein Drittel der ca. 200 Mitarbeiter sind Entwickler und beschäftigen sich mit der Konzipierung von eigenen und Fremdprodukten. Neben der Spezialisierung für die Entwicklung von elektronischer Hard- und Software im Automobil-Bereich beschäftigt sich die alpitronic GmbH seit 2017 mit der Entwicklung, Produktion und dem weltweiten Vertrieb von skalierbaren DC-Schnelladesäulen (High-Power-Charger) für E-Fahrzeuge. Diese unter der Marke hypercharger® geführten Produkte zeichnen sich insbesondere durch ihre Zuverlässigkeit, das kompakte Footprint und das fortschrittliche Design aus und können aktuell je nach Modularität von 75kW bis zu 300kW leisten. Die hypercharger konnten sich mittlerweile als wettbewerbsfähiges Flaggschiffprodukt des Unternehmens durchsetzen. Das Tech-Unternehmen beliefert einerseits lokal und nationale Kunden wie Alperia, VION, Enel oder Edison, aber auch internationale Größen wie z.B. EnBW, E.ON, Fastned, BP-Aral, BMW oder Aldi. „Dank der engen Zusammenarbeit mit der Sparkasse und deren gelegenen Lösung der KFZ- Langzeitmiete konnte unser Unternehmen einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Elektromobilität investieren und seinen Fuhrpark zeitgerecht mit E-Fahrzeugen ausstatten. Wir sind zuversichtlich, dass dieses Modell auch eine interessante Alternative für andere Unternehmen bietet, welche ihre Flottenfahrzeuge bereits heute zukunftsorientiert anschaffen wollen,“ erklärt Andreas Lastei, Business Development Manager von alpitronic.