VIGILIO VALENTINI * CASSE RURALI: « CHIUSURA SPORTELLO A LASES, A QUESTO PUNTO CHE SENSO HA ESSERE SOCI? »

Riflessione sulla chiusura dello sportello Cassa Rurale a Lases. La fondazione della prima Famiglia Cooperativa del 28.09.1890 e della prima Cassa Rurale del luglio 1892 nelle valle Giudicarie, fu opera di don Lorenzo Guetti, nato il 6.2.1847 a Vigo Lomaso deceduto il 19.4.1898.

Promosse queste due importanti realtà economiche e sociali, per ridurre l’emigrazione, la povertà e per una gestione moderna e razionale nel campo dell’agricoltura degli allevamenti, economica, del risparmio delle famiglie, di tipo cooperativo, sul modello di quella istituita dal tedesco Raiffeisen.

Oggigiorno le Casse Rurali si sono sempre più allontanate dallo spirito mutualistico di Don Guetti; sempre più si sono unificate e fuse ed hanno assunto una gestione a livello delle grosse banche nazionali, con la conseguenza che i soci non hanno, in pratica, più potere di intervento decisionale.

Ad esempio, è prevista la chiusura di diversi sportelli della Cassa di Trento (Credito Cooperativo Italiano), come già deciso per lo sportello di Lases, a partire dal 3 luglio del 2023, che operava 2 giorni alla settimana. Lo sbigottimento, la preoccupazione di molti, per il disagio che si creerà, soprattutto alle fasce più deboli come gli anziani e le persone sole, il dover recarsi allo sportello più vicino di Albiano. Perdere questo importante servizio, è un notevole impoverimento per il Comune di Lona-Lases, un edificio con sportello bancario, creato in passato con il risparmio di tutti i soci e clienti vari.

Purtroppo nessuna voce di protesta si è levata nei confronti di tale decisione, magari attraverso la proposta di garantire un minimo di servizio bancario in loco. Si rischia inoltre di perdere anche il servizio bancomat, perché probabilmente la Cassa Rurale incasserà, in prospettiva, una rendita di affitto o di vendita dell’attuale struttura. Domandiamo al Consiglio di Amministrazione della Cassa di Trento del Credito Cooperativo Italiano di garantire in loco almeno un servizio ridotto di un giorno alla settimana. Che senso ha, a questo punto, essere soci della Cassa Rurale? E’ una domanda, che sempre più si pongono diversi cittadini.

Vigilio Valentini (ex sindaco di Lona-Lases)