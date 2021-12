AMBROSI (FDI – TRENTINO) * FESTIVITÀ: « AUGURO UN FELICE NATALE, IN PARTICOLARE AI VOLONTARI – VIGILI DEL FUOCO – FORZE DELL’ORDINE »

16:04 - 23/12/2021

Ambrosi (Fratelli d’Italia): “Un augurio per un sereno e felice Natale con un particolare pensiero a volontari, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine”.

Anche per quest’anno ci apprestiamo a trascorrere un Natale diverso, ma che non per questo deve essere meno autentico nel rispetto delle secolari tradizioni e del vero spirito cristiano di questa ricorrenza. In questa occasione mi preme in particolar modo portare un sentito ringraziamento ed un augurio per un felice Natale a tutti i volontari che nell’emergenza pandemica continuano a dare un contributo preziosissimo e straordinario per le nostre comunità, dedicando parte del proprio tempo libero agli altri con generosità, altruismo e spirito di carità.

Un sentito grazie anche ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine che garantiscono la sicurezza delle nostre comunità e in questa delicata fase svolgono anche un’imprescindibile attività di controllo a tutela della salute pubblica con equilibrio e senso di responsabilità, sempre vicino ai cittadini e specialmente delle persone vulnerabili ed in difficoltà.

*

Alessia Ambrosi

Gruppo Fratelli d’Italia