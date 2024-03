AIDAA * “SULLE TRACCE DELL’ORSO”: « DIFFIDIAMO IL CANALE TELEVISIVO “DMAX“ DALLA MESSA IN ONDA DEL PROGRAMMA, PRONTI A DENUNCIARE QUESTA FOLLIA »

18.07 - lunedì 18 marzo 2024

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA ha deciso di inviare una formale diffida al canale televisivo DMAX per la messa in onda della trasmissione “Sulle tracce dell’orso” prevista per la fine di Marzo di quest’anno. In questa trasmissione due presunti esperi si metteranno a caccia degli orsi nei boschi del Trentino, della Valsabbia e dell’alto Garda, Questi signori si metteranno a girare per i boschi cercando di trovare ed ispezionare l’Habitat dell’orso a partire dalle mamme con la presenza di cuccioli al seguito Insorgono gli animalisti: “Forse questi personaggi che meriterebbero un appellativo ben diverso non si rendono conto che con il loro folle programma di fatto oltre a tutti i pericoli e il rivelare la posizione degli orsi sul territorio in particolare per quanto riguarda quelli trentini in un momento cosi delicato come quello attuale per la loro stessa sopravvivenza- scrivono gli animalisti- si rischia di dare impulso ad una pratica non solo sconsigliabile ma anche pericolosa che potrebbe indurre qualcuno ad avventurarsi nei boschi alla ricerca degli orsi pensando ad una passeggiata e quindi mettendo a rischio la propria vita o ancora peggio creando degli orsi confidenti che poi saranno abbattuti cosi come previsto dalla nuova legge ammazzaorsi.

E sullo sfondo ma non troppo- concludono gli animalisti- resta il fatto che queste immagini potrebbero aiutare i bracconieri. Abbiamo quindi scritto al canale che dovrebbe mettere in onda questa trasmissione chiedendo di bloccare la messa in onda e siamo pronti a denunciare penalmente questa follia per i rischi alla vita degli orsi che comporta ed anche alla vita degli umani che si inoltrassero nei boschi in cerca di orsi attirati dalla faciloneria delle immagini televisive,