AIDAA – ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE * MJ5: « IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO HA CONDANNATO A MORTE L’ORSO, CHE HA AGGREDITO UN UOMO DOMENICA »

Il Presidente della Provincia di Trento ha condannato a morte l’orso che ha aggredito un uomo domenica. Individuato l’orso che ha mordicchiato l’uomo che domenica scorsa stava passeggiando a suo dire tranquillamente sui sentieri della Val di Rabbi in provincia di Trento, si tratta di un orso di 15 anni noto come Mj5 l’orso che non ha mai creato particolari problemi ha 15 anni e vive da allora sul territorio senza aver dato mai segni di aggressione agli umani, ma nonostante questo il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha deciso di uccidere comunque l’orso una volta catturato perché questo orso è stato dichiarato problematico e quindi indipendentemente da quello che sarà il responso di Ispra la Provincia di Trento procederà alla cattura ed all’uccisione dell’orso.

La dichiarazione esatta di Fugatti è questa: “Prima ci sarà un’azione di cattura del soggetto e contestualmente la comunicazione ad Ispra dove diciamo che è nostra intenzione procedere all’abbattimento”. Dura la reazione dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che definisce Fugatti come una persona che odia profondamente gli orsi: “Questo orso non ha fatto nulla di così grave per meritare la morte, quindi speriamo che la mobilitazione alla quale siamo tutti chiamati per difendere l’orso salvi la vita a Mj5. Quello che non comprendiamo è questa posizione del Presidente della Provincia di Trento quasi fosse un ossessione le cui cause meriterebbero un adeguato approfondimento verbale”.

