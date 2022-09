SINISTRA ITALIANA * CIRCONVALLAZIONE TRENTO: ATTOLINI, « LA NOSTRA AMMINISTRAZIONE FACCIA UNA PAUSA DI RIFLESSIONE, PRETENDA CHIAREZZA DA PARTE DI RFI »

16.28 - giovedì 08 settembre 2022

Abbiamo sempre detto di non essere contrari a prescindere alla realizzazione di una circonvallazione ferroviaria per Trento, ma abbiamo sempre chiesto che l’opera fosse:

completa e quindi che bypassasse tutta la città e non solo una parte della stessa,

profonda per non essere causa di rumore e vibrazioni per le abitazioni poste sopra il tunnel,

sicura e che quindi tenesse conto dei rischi che derivano dalla deviazione gravitativa di versante della Marzola che, per ammissione della stessa Provincia, ha zone di pericolosità in fascia massima (P4), e dalla successione stratigrafica dei sedimenti del fiume Adige che va a complicare l’assetto idrogeologico del sottosuolo, con pericolo per le falde acquifere,

innocua per la salute dei cittadini e quindi lontana dall’utilizzo dei terreni inquinati del sito di interesse nazionale exSloi ed exCarbochimica, per i quali non si parla di tempi e modalità di bonifica.

La nostra amministrazione ha accolto, a nostro parere, con leggerezza tutte le osservazioni puntigliosamente documentate, si è fidata ciecamente di RFI e non si è accorta evidentemente che certi documenti ministeriali importanti venivano dimenticati nei cassetti.

Nel frattempo i fondi necessari per l’opera, incompleta e pericolosa, sono lievitati paurosamente, al punto che quanto assegnato da PNRR basterà solo ad avviare l’opera, ma non certo a concluderla.

Chiediamo quindi alla nostra amministrazione di fare una pausa di riflessione, rimettere al centro il bene della città e le esigenze della popolazione tutta, non avviare alcun esproprio, rivalutare le osservazioni di associazioni di cittadini e partiti, rianalizzare ogni documento prodotto, pretendere la massima chiarezza da RFI e valutare finalmente l’idea di un progetto alternativo, meno impattante e più sostenibile.

Renata Attolini

segretaria provinciale di Sinistra Italiana