AGCM – ANTITRUST / AUTORITÀ GARANTE CONCORRENZA MERCATO * CONFLITTO INTERESSI – VITTORIO SGARBI: « AMPLIAMENTO DEL PROCEDIMENTO PER INCOMPATIBILITÀ »

18.10 - lunedì 27 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

CONFLITTO DI INTERESSI SI1364B – VITTORIO SGARBI – SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA CULTURA – AMPLIAMENTO DELL’OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PER INCOMPATIBILITÀ

Provvedimento n. 30876 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 novembre 2023;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215;

VISTO il Regolamento sul conflitto di interessi, adottato con delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) del 16 novembre 2004, n. 13779, come da ultimo modificato con delibera del 18 maggio 2016, n. 26042 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il D.P.R. 31 ottobre 2022, con il quale il Prof. Vittorio Sgarbi è stato nominato Sottosegretario di Stato per la Cultura;

VISTO il Decreto 28 dicembre 2022 del Ministro della Cultura, con il quale al Sottosegretario di Stato Prof. Vittorio Sgarbi sono state delegate le attribuzioni relative a taluni atti di competenza del Ministro della Cultura;

VISTA la propria delibera n. 30841 del 31 ottobre 2023 con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 215/04 e dell’articolo 8 del Regolamento, nei confronti del Sottosegretario di Stato Prof. Vittorio Sgarbi, per accertare la possibile violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 20 luglio 2004, n. 215, con riferimento alle attività professionali dallo stesso eventualmente esercitate;

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 20 luglio 2004, n. 215, ai sensi del quale il titolare di carica di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ai sensi del quale il titolare di carica di governo che rivesta la qualifica di imprenditore individuale è tenuto a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile;

CONSIDERATO che nel corso degli accertamenti svolti nell’ambito del procedimento sopra richiamato è emerso che il Prof. Vittorio Sgarbi proporrebbe al pubblico, tramite il sito internet individuato dal nome di dominio www.vittoriosgarbi.it, registrato dallo stesso Prof. Sgarbi, l’acquisto di propri libri corredati di dedica personalizzata;

CONSIDERATO che le attività di offerta al pubblico svolte attraverso il sito internet www.vittoriosgarbi.it potrebbero integrare gli estremi dell’attività di rilievo imprenditoriale imputabile al Prof. Vittorio Sgarbi;

CONSIDERATO che la predetta attività non è stata indicata dal Prof. Vittorio Sgarbi in sede di dichiarazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 215/2004, che l’interessato non risulta aver BOLLETTINO N. 45 DEL 27 NOVEMBRE 2023 8 nominato alcun institore e che, in ogni caso, le predette attività di offerta al pubblico appaiono essere svolte direttamente dal Prof. Vittorio Sgarbi;

RITENUTE pertanto sussistenti le condizioni di proponibilità e ammissibilità della questione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Regolamento;

DELIBERA a) di ampliare l’oggetto del procedimento avviato nei confronti del Sottosegretario di Stato Prof. Vittorio Sgarbi ai sensi dell’art. 6 della legge n. 215/04 e dell’articolo 8 del Regolamento, estendendolo alla violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, con riferimento alle attività di offerta al pubblico di prodotti editoriali; b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Grazia Montanari.

Il soggetto a cui è stato comunicato l’avvio del procedimento ha diritto, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del Regolamento, di presentare memorie scritte e documenti e accedere agli atti del procedimento presso la Direzione Conflitto di Interessi di questa Autorità. Il responsabile del procedimento provvederà, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del Regolamento, a comunicare all’interessato la data di conclusione degli accertamenti e ad indicare un termine entro cui presentare memorie conclusive o documenti.

La presente delibera sarà comunicata al titolare della carica di governo interessato e pubblicata nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE -Guido Stazi

IL PRESIDENTE – Roberto Rustichelli