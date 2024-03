A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”: “ GLI AQUILOTTI IMPONGONO IL PARI 1-1 AL MANTOVA, AL ‘BRIAMASCO’ FERMATA LA CAPOLISTA “

21.27 - sabato 23 marzo 2024

Nella trentatreesima giornata di Serie C Now il Trento ferma la corsa della capolista Mantova lanciata verso la Serie B. Gli aquilotti, subito lo svantaggio nel primo tempo, nella seconda frazione trovano il meritato pareggio con la prima rete gialloblù di Italeng. Sabato 30 Marzo alle ore 14 appuntamento all’‘AlbinoLeffe Stadium’ di Zanica contro l’AlbinoLeffe.

Nella trentatreesima giornata di Serie C Now, il Trento impone il pareggio alla prima della classe. Al Briamasco termina 1-1. Per i gialloblù prestazione tutta grinta, cuore e determinazione. Andati in svantaggio per effetto della rete di Fiori e in inferiorità numerica per l’espulsione di Giannotti nel recupero del primo tempo, nella seconda frazione gli aquilotti hanno continuato a giocare e trovato il meritato pareggio con Italeng. Per i trentini si tratta del sesto risultato utile consecutivo. Cronaca. Mister Francesco Baldini vira verso il 4-3-2-1 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Vitturini, Cappelletti, Trainotti, Obaretin. In mezzo al campo agiscono Sangalli, Rada e Di Cosmo, mentre, alle spalle dell’unica punta Anastasia si schierano Puletto e Giannotti.

Il Trento parte fortissimo e, dopo appena cinque giri di lancette, Rada di testa da vicinissimo manda il pallone alto sopra la traversa. Il Mantova passa in vantaggio al primo tiro in porta grazie ad una bellissima conclusione di Fiori che batte Russo e porta in vantaggio i suoi. La risposta del Trento è affidata alla conclusione di Anastasia che impegna in risposta bassa Festa. Attorno alla mezz’ora sono ancora gli aquilotti a provarci, prima con Giannotti di testa e poi con il diagonale di Puletto. Al 41’ è invece Anastasia a tentare direttamente da calcio di punizione con la palla che sfila fuori di poco alla sinistra della porta difesa da Festa. Nel recupero del primo tempo gli uomini di Baldini rimangono in inferiorità numerica per la doppia ammonizione comminata a Giannotti, reo di aver commesso un fallo ad un avversario.

Nel turbolento rientro negli spogliatoi, viene espulso anche Baldini. Nel secondo tempo la prima vera occasione è del Trento con Vitturini che al 57’ non riesce a deviare in rete un ottimo passaggio di Anastasia. Gli uomini del Trento trovano il meritato pareggio al 61’ grazie alla prima marcatura stagionale di Jonathan Italeng, bravo prima a prendere posizione in area di rigore e poi a battere Festa. Abile, nella circostanza, Pasquato a mettere davanti alla porta l’attaccante in prestito dall’Atalanta. Il Mantova prova a reagire al 66’ con Trimboli che calcia verso la porta di casa ma Russo risponde in angolo.

Il Trento, seppur in inferiorità numerica, gioca molto bene e al 67’ va vicinissimo al vantaggio con la deviazione aerea di Vitturini che esce di poco sopra la traversa. Al 90’ ultima occasione per i gialloblù: su punizione di Pasquato, Italeng non inquadra lo specchio della porta, sfumando così il possibile vantaggio. Si chiude dunque sull’1-1 la sfida al ‘Briamasco’ contro la prima della classe. Gli aquilotti ora occupano il nono posto in classifica con quarantatré punti. Il prossimo appuntamento per il Trento sarà sabato 30 marzo alle ore 14 in trasferta contro l’AlbinoLeffe all’‘AlbinoLeffe Stadium’ di Zanica.

TABELLINO

A.C. TRENTO – MANTOVA 1911 1-1 (0-1)

RETI: 17’pt Fiori, 16’st Italeng

TRENTO (4-3-2-1): Russo; Vitturini (36’st Ferri), Cappelletti, Trainotti, Obaretin; Sangalli, Rada (42’st Brevi), Di Cosmo (1’st Pasquato); Puletto (1’st Italeng), Giannotti; Anastasia (45’st Barison). A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Spalluto, Vaglica, Satriano, Caccavo. Allenatore Francesco Baldini

MANTOVA (4-3-1-2): Festa; Radaelli, Cavalli, Redolfi, Celesia; Trimboli (38’st Debenedetti), Burrai, Bragantini (26’st Wieser); Galuppini (26’st Muroni); Fiori (38’st Bombagi), Mensah (33’st Monachello). A disposizione: Sonzogni, Bani, Brignani, Fedel, Argint, De Maio, Giacomelli. Allenatore: Davide Possanzini

ARBITRO: Sig. Niccolò Turrini di Firenze

ASSISTENTI: Andrea Zezza di Ostia Lido e Cristiano Pelosi di Ercolano

IV UFFICIALE: Francesco Zago di Conegliano

NOTE: pomeriggio primaverile, cielo nuvoloso. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 8’pt Di Cosmo, 49’st Brevi. Espulso: 49’pt Giannotti, 50’st Baldini. Recupero: 3’+5’. Totale spettatori: 1400 circa.

INTERVISTE

FRANCESCO BALDINI

“Sono orgoglioso di questi ragazzi perché hanno dimostrato, ancora una volta, compattezza e determinazione. Abbiamo avuto diverse occasioni nitide al cospetto di una formazione come il Mantova che sa come giocare a pallone e che l’ha fatto vedere anche oggi. Sapevamo che per noi non sarebbe stata una partita semplice e la scelta di schierare tre giocatori veloci davanti fin dall’inizio è legata proprio al modo in cui avevamo studiato la gara. Volevamo puntare sulle ripartenze e ci siamo riusciti più volte, anche in occasione del gol subito nel primo tempo, nato proprio da un errore nostro. In inferiorità numerica, ho deciso di inserire Pasquato per sfruttare le palle inattive che, in queste partite, posso risultare determinanti. Peccato per l’errore di Italeng al 90’ però tutti i ragazzi sono stati bravi e hanno concesso poco a un Mantova che ha già dimostrato di poter affondare diverse squadre nel nostro campionato. Questa è stata una delle nostre miglior prestazioni e i miei complimenti vanno a tutto il gruppo”.

JONATHAN ITALENG

“Sono molto contento per il gol ma c’è ancora tanta strada da fare. Ogni giorno lavoro duramente sul campo e cerco sempre di rimanere concentrato per continuare a guadagnarmi la fiducia del mister. Da quando è arrivato sono cambiate alcune cose, soprattutto a livello mentale, perché ha dato la possibilità a tutti di mettersi in gioco. Al momento del gol ho solo pensato a mettere il corpo avanti e, quando mi è arrivata la palla, ho guardato il portiere e l’ho messa dentro. Finalmente è arrivato il mio giorno e sono davvero felice, anche di aver avuto la possibilità di esultare sotto la curva dei nostri tifosi”.

Foto: Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921